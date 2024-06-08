Как сделать макияж водостойким: визажисты делятся секретами

Лето славится не только жарой, но и изменчивостью погоды. Неожиданный дождь может застать врасплох, испортив не только настроение, но и макияж. Как сохранить красоту и уверенность даже во время ливня? Вот несколько советов от Oboz мы:

Сила кремов:

Предпочтите кремовые текстуры. Они лучше ложатся на кожу и устойчивы к влаге. Однако, не переусердствуйте с количеством косметики. В дождливую погоду легкий макияж будет выглядеть лучше и выдержит любые испытания.

Закрепление – залог устойчивости:

Специальная пудра – ваш спаситель. Нанесите ее пушистой кистью на лицо, шею и декольте, чтобы создать эффект бархатистой кожи и зафиксировать макияж.

Читайте також: Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Акцент на губах:

В дождливый день сделайте акцент на губах, ведь помада более устойчива к влаге, чем тени или туши. Выберите яркие, насыщенные оттенки, которые поднимут настроение и подчеркнут вашу красоту.

Не забудьте о гигиене:

Влага и жара – благоприятная среда для размножения бактерий. Поэтому в такие дни особенно важно заботиться о чистоте. Умывайте лицо дважды в день мягким средством, регулярно мойте руки и не прикасайтесь к лицу.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !