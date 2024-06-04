Как самостоятельно сделать салонную укладку феном
Удачная укладка феном может добавить образ шика и стиля, но сделать его дома самостоятельно получается не всегда. К счастью, современные инструменты и инструменты для укладки делают этот процесс доступным и результативным.
OBOZ.UA собрал советы профессиональных парикмахеров, которые помогут вам создать безупречную укладку феном:
Инструменты:
- Щетка для распутывания: Эта щетка поможет расчесать влажные волосы без ущерба для его структуры.
- Щетка для укладки: Используйте ее для формирования прически.
- Защитит волосы от горячего воздуха фена.
- Несмываемый кондиционер: Добавит текстуры и облегчит укладку.
- Зажимы для волос Помогут разделить волосы на секции.
- Фен с насадкой-концентратором: Фокусирует поток воздуха для лучшей укладки.
- Лак для волос: Фиксирует укладку.
Подготовка волос:
- Дайте волосам подсохнуть: Подождите, пока волосы высохнут на 50-80% перед сушкой феном.
- Нанесите термозащиту: Выберите средство, подходящее вашему типу волос.
- Распутайте волосы: Расчешите волосы, чтобы удалить все узелки.
- Разделите волосы на секции: Это облегчит сушку и укладку.
Сушка феном:
- Используйте насадку-концентратор: Направляйте поток воздуха от корней к кончикам волос.
- Сушите волосы по секциям: Не пытайтесь сушить все волосы одновременно.
- Завершите укладку холодным воздухом: Это поможет закрыть кутикулу волос и зафиксировать укладку.
- Используйте диффузор: Эта насадка поможет вам сохранить завитки.
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Стайлинг:
- Используйте лак для волос: Нанесите его на расческу и проведите по волосам.
- Для дополнительной фиксации: Распылите лак на пальце и вотрите его у корней волос.
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