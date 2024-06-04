Как самостоятельно сделать салонную укладку феном

Удачная укладка феном может добавить образ шика и стиля, но сделать его дома самостоятельно получается не всегда. К счастью, современные инструменты и инструменты для укладки делают этот процесс доступным и результативным.

OBOZ.UA собрал советы профессиональных парикмахеров, которые помогут вам создать безупречную укладку феном:

Инструменты:

Щетка для распутывания: Эта щетка поможет расчесать влажные волосы без ущерба для его структуры.

Эта щетка поможет расчесать влажные волосы без ущерба для его структуры. Щетка для укладки: Используйте ее для формирования прически.

Используйте ее для формирования прически. Защитит волосы от горячего воздуха фена.

волосы от горячего воздуха фена. Несмываемый кондиционер: Добавит текстуры и облегчит укладку.

Добавит текстуры и облегчит укладку. Зажимы для волос Помогут разделить волосы на секции.

Помогут разделить волосы на секции. Фен с насадкой-концентратором: Фокусирует поток воздуха для лучшей укладки.

Фокусирует поток воздуха для лучшей укладки. Лак для волос: Фиксирует укладку.

Подготовка волос:

Дайте волосам подсохнуть: Подождите, пока волосы высохнут на 50-80% перед сушкой феном.

Подождите, пока волосы высохнут на 50-80% перед сушкой феном. Нанесите термозащиту: Выберите средство, подходящее вашему типу волос.

Выберите средство, подходящее вашему типу волос. Распутайте волосы: Расчешите волосы, чтобы удалить все узелки.

Расчешите волосы, чтобы удалить все узелки. Разделите волосы на секции: Это облегчит сушку и укладку.

Сушка феном:

Используйте насадку-концентратор: Направляйте поток воздуха от корней к кончикам волос.

Направляйте поток воздуха от корней к кончикам волос. Сушите волосы по секциям: Не пытайтесь сушить все волосы одновременно.

Не пытайтесь сушить все волосы одновременно. Завершите укладку холодным воздухом: Это поможет закрыть кутикулу волос и зафиксировать укладку.

Это поможет закрыть кутикулу волос и зафиксировать укладку. Используйте диффузор: Эта насадка поможет вам сохранить завитки.

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Стайлинг:

Используйте лак для волос: Нанесите его на расческу и проведите по волосам.

Нанесите его на расческу и проведите по волосам. Для дополнительной фиксации: Распылите лак на пальце и вотрите его у корней волос.

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