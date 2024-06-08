Как правильно наносить яркую помаду, чтобы это не выглядело пошло

Выбор помады – деликатное дело, ведь она может как подчеркнуть красоту губ, так и испортить весь образ. Визажисты советуют ориентироваться на оттенок кожи.

Светлая кожа: нежные розовые, яркие ягодные, насыщенные сливовые.

нежные розовые, яркие ягодные, насыщенные сливовые. Оливковая кожа: коралловые, оранжевые, терракотовые.

коралловые, оранжевые, терракотовые. Смуглая кожа: винные, шоколадные, глубокие ягодные.

Не менее важно правильно наносить помаду, чтобы получить стойкий и аккуратный макияж. Визажистка Кэти Джейн Гьюз делится своим секретом:

Откажитесь от плоской части помады:

Нанесение помады всей плоской частью рискует сделать губы визуально толще и неаккуратно подчеркнуть контур.

Прокрасьте губы заостренным концом помады:

Это поможет создать четкую линию губ и зрительно их увеличить.

Используйте карандаш для губ:

Подберите карандаш в тон помады или темнее, чтобы четко очертить контур.

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Растушуйте контур ватной палочкой:

Это смягчит линии и придаст макияжу естественность.

Нанесите помаду кистью или пальцем:

Так вы можете контролировать интенсивность цвета и равномерность нанесения.

Откажитесь от блеска:

Он может подчеркнуть неровности и зрительно увеличить губы.

Используйте стойкие формулы:

Это поможет макияжу сохраниться в течение дня.

Напомним, мы уже писали, какую помаду лучше не использовать после 35 лет.

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