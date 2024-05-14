Как круто провести день в Броварах с дегустацией Сикеры и посещением музея

Бровары считают пригородом Киева и хорошей остановкой перед дорогой в аэропорт. Тот, кто прогулялся по городу хотя бы раз понял, что это достаточно современная, развитая и активная площадка, где интересно провести, как один день, так и все выходные. Парки, аквапарк, рестораны, брендовые магазины, спортивные площадки, боулинги, театры, ТРЦ – список можно продолжать бесконечно. Город следит за гастрономическими и развлекательными трендами, поэтому вряд ли вы будете чувствовать себя в пригороде. Если ваша неделя загружена под завязку, выберите один выходной и отправляйтесь за впечатлениями в Бровары.

Парк Победы в Броварах имеет множество отличных локаций для отдыха и фотосессии. Источник: @zeft.in.ua Парк Победы в Броварах имеет множество отличных локаций для отдыха и фотосессии. Источник: @zeft.in.ua

Что включить в прогулку

Весной и летом парки Броваров наполняются развлечениями и ароматными декорациями и выберите одну из зеленых локаций, чтобы насладиться природой и начать прогулку с кофе.

Парк Победы – самая большая ландшафтная локация города с озером, пейзажными мостиками, скульптурами и детскими площадками. В парке работает веревочный парк SkyPark.

Парк Сосновый – отличная локация для романтической прогулки или прогулки с домашним любимцем. Для собак обустроена отдельная зона выгула и дрессировки. Есть детская и спортивная площадка, многие зоны отдыха.

Парк Шевченко – небольшое уютное место, где каждый находит свою романтическую лавочку, или утренний кофе, пока дети заняты площадкой в украинском стиле.

Парк Молодежный – зеленая зона постоянно совершенствуется и наполняется различными развлекательными мероприятиями на выходных. В парке можно попить кофе, прокатиться на велосипедах, скейтах или роликах.

Дегустация Сикеры в медоварне Броваров. Источник: https://www.facebook.com/ Дегустация Сикеры в медоварне Броваров. Источник: https://www.facebook.com/

Впечатления в Броварах

Среди большого выбора развлечений, музеев или гастрономических туров стоит обратить внимание на интересные локации.

Медоварня "Медовый спас"

Устроить вкусную, эксклюзивную дегустацию и прихватить целебных напитков для пополнения домашнего бара можно в броварской медоварне. Компания начиналась как стартап, а сейчас имеет свое отлаженное производство, постоянных клиентов и отличные отзывы. Именно здесь вы сможете отведать, перед тем как купить, старинный алкогольный напиток Сикеру. Во время дегустации вы узнаете все этапы производства и попробуете 6 видов напитка. Дегустации проводятся по предварительной записи, поэтому следует позаботиться о времени заранее.

cafe21.3 – уникальное кафе, в котором можно вкусно и полезно поесть, еще и сделать достаточно хорошее и солнечное дело. Вас ожидают салаты, десерты, бургеры с картофелем фри и хорошее настроение на целый день.

Музей исторического оружия

Вторая локация, которая остается в вашей памяти. Уникальный частный музей был создан благодаря увлечению его владельца. Вы увидите редкое оружие, собранное со всего мира. Здесь есть буддийское ритуальное оружие против злых духов, старинная сабля с невероятными рисунками драконов и таинственными надписями. Не пропустите единственный в Украине бацинет времен Витовта и шлемы римских легионеров. В музее действуют различные тематические выставки, которые также будут интересны своим артефактам и информации.

Веселые спуски в аквапарке Броваров. Источник: https://trc-terminal.com.ua/ Веселые спуски в аквапарке Броваров. Источник: https://trc-terminal.com.ua/

Аквапарк в Терминале

Покупаться, поразвлечься на горках, отдохнуть в ресторанах и насладиться картингом, боулингом, лазертагом и кино можно на одной локации. Торгово-развлекательный центр Терминал насыщен современными интересными занятиями для всей семьи. Аквапарк – отдельное развлечение, где и дети, и взрослые могут веселиться целый день среди волн и пальм. Стандартные входные билеты в Аквапарк стоят 500 грн взрослый и 400 грн детский. Следует заглянуть в акции и групповое посещение, чтобы сделать цену еще приятнее. На всех локациях Терминала можно заказать празднование любой из ваших важных дат. На территории торгово-развлекательного центра работает комфортабельный отель Ланджхаус.

Комфортабельная остановка в Броварах, отель Ланджхаус. Источник: https://trc-terminal.com.ua/ Комфортабельная остановка в Броварах, отель Ланджхаус. Источник: https://trc-terminal.com.ua/

Где остановиться в Броварах

Бровары имеют большой выбор гостиниц от бюджетных до суперкомфортных. Качественные хостелы и отели премиум-класса подарят дополнительные развлечения и впечатления.

Отель Ланджхаус – остановка в самом сердце развлечений. Находясь на территории торгового центра, отель дарит абсолютно капсульный отдых с бассейном, баней, сауной и выбором питания. Цена за номер в диапазоне 1600 – 2500 грн/день.

Отель 7/24 – удобные комфортабельные номера с дополнительными услугами. Отель работает по принципу "постель-завтрак", имеет на территории бассейн и предлагает полное питание на территории. Стоимость номеров от 830 грн.

Хостелы в Броварах

Достаточно современные и чистые остановочные помещения предлагают хостелы в Броварах. Их условия примерно одинаковы, от койки места до небольших отдельных комнат. Кухня общая, душ может быть как в номере, так и общий. Стоимость остановки на одного человека начинается от 250 грн/день.