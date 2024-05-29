Как экономить воду: 12 советов, которые уменьшат ваши платежки

Рост цен на товары и услуги вынуждает украинцев искать способы экономии. Одним из таких способов есть сокращение расходов на то, от чего невозможно отказаться, например, на коммунальные услуги. Об этом пишет Новости Хмельницкого.

Экономия воды вдома:

Привычки:

Плотно закрывайте краны. Копающий кран может привести к потере 24 литров воды в сутки.

Принимайте душ вместо ванной. Душ использует меньше воды.

Закрывайте кран при чистке зубов.

Загружайте посудомоечную и стиральную машину максимально.

Выключайте кран во время ручной мойки посуды.

Используйте миску для мытья овощей и фруктов вместо проточной мойки.

Поливайте растения дождевой водой.

Сантехника:

Проверьте сантехнику на наличие протечек. Протекание воды может привести к потере тысячи литров в месяц.

Протекание воды может привести к потере тысячи литров в месяц. Установите унитаз с двумя режимами слива. Это позволит экономить 15 литров воды в сутки для семьи из трех человек.

Это позволит экономить 15 литров воды в сутки для семьи из трех человек. Установите на краны рассеиватели-аэраторы. Они уменьшают расход воды без потери давления.

Они уменьшают расход воды без потери давления. Установите посудомоечную машину. Это может экономить до 10 раз больше воды, чем мытье посуды вручную.

Это может экономить до 10 раз больше воды, чем мытье посуды вручную. Установите счетчик на воду. Это позволит вам платить только за воду, которую вы используете.

Раньше: Как платить меньше за коммуналку: простой лайфхак, как сэкономить

Счетчики на воду:

Со счетчиком вы платите только за то, что используете.

Без счетчика оплата начисляется по норме потребления, которая может быть больше, чем ваше реальное потребление.

Отсутствие счетчика может привести к доначислению за потери воды по всему дому.

Жители частных домов без счетчиков платят за полив приусадебных участков в течение сезона, даже если они не поливают.

Напомним, мы уже писали, как незаметно для своего кошелька отложить деньги.

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