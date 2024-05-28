Как автомобили категорически нельзя покупать подержанными

Мечты о собственном автомобиле не всегда совпадают с возможностями бюджета. Поэтому многие люди выбирают подержанные авто, ведь это шанс получить взлелеянный в мечтах транспорт по значительно более низкой цене.

Однако экономия может обернуться разочарованием, если не знать, каких "железных коней" следует обходить десятой дорогой. Об этом пишет РБК.

Эксперты по автомобилям советуют не рисковать по:

Автомобилями Fiat Chrysler (FCA): Chrysler, Dodge, Jeep. Эти модели известны тем, что производитель экономит на механике, вкладывая средства в дизайн и "приятные" мелочи.

Распространенные спортивные автомобили: Ford Mustang, Chevy Camaro, Dodge Charger. Их часто покупают молодые водители, которые не всегда заботятся о бережной эксплуатации.

Роскошными спорткарами: Porsche, Lamborghini. Их удерживают либо в идеальном состоянии, либо эксплуатируют "на полную", не жалея.

Читайте также: Эксперты составили топ-15 подержанных автомобилей до 4000 долларов

Модель с ранними CVT: бесступенчатой коробкой передач. Особенно это касается ранних моделей Nissan, испытывавших проблемы с коробкой уже после 80 000 км пробега.

Люксовые авто: ведь они нуждаются в дорогом обслуживании, быстро изнашиваются и теряют в цене.

Ранними электромобилями: например, Nissan Leaf. Их аккумуляторы с течением времени теряют емкость, существенно уменьшая запас хода.

Сдаваемые в аренду автомобили: такие машины, как правило, не баловали бережным отношением, поэтому их состояние может быть далеким от идеального.

Помните:

Осматривать подержанный автомобиль лучше всего в сухой ясный день.

Не стесняйтесь делать фото при осмотре, ведь это поможет вам уберечь себя от "сюрпризов" после покупки.

Обратите внимание на то, соответствует ли комплектация заявленному продавцом.

Напомним, названтоп 16 самых дешевых и надежных кроссоверов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !