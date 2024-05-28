Як автомобілі категорично не можна купувати вживаними

Мрії про власний автомобіль не завжди збігаються з можливостями бюджету. Тому багато людей обирають вживані авто, адже це шанс отримати омріяний транспорт за значно нижчою ціною.

Однак економія може обернутися розчаруванням, якщо не знати, яких "залізних коней" слід обходити десятою дорогою. Про це пише РБК.

Експерти з автомобілів радять не ризикувати з:

Автомобілями Fiat Chrysler (FCA): Chrysler, Dodge, Jeep. Ці моделі відомі тим, що виробник економить на механіці, вкладаючи кошти в дизайн та "приємні" дрібниці.

Поширеними спортивними авто: Ford Mustang, Chevy Camaro, Dodge Charger. Їх часто купують молоді водії,які не завжди дбають про дбайливу експлуатацію.

Розкішними спорткарами: Porsche, Lamborghini. Їх утримують або в ідеальному стані, або ж експлуатують "на повну", не шкодуючи.

Читайте також: Експерти склали топ-15 вживаних автомобілів до 4000 доларів

Моделями з ранніми CVT: безступінчастою коробкою передач. Особливо це стосується ранніх моделей Nissan, які мали проблеми з коробкою вже після 80 000 км пробігу.

Люксовими авто: адже вони потребують дорогого обслуговування, швидко зношуються та втрачають у ціні.

Ранніми електромобілями: наприклад, Nissan Leaf. Їх акумулятори з часом втрачають ємність, суттєво зменшуючи запас ходу.

Авто, які здавали в оренду: такі машини, як правило, не балували дбайливим ставленням, тому їх стан може бути далеким від ідеального.

Пам'ятайте:

Оглядати вживаний автомобіль найкраще в сухий ясний день.

Не соромтеся робити фото під час огляду, адже це допоможе вам вберегти себе від "сюрпризів" після покупки.

Зверніть увагу на те, чи відповідає комплектація заявленому продавцем.

Нагадаємо, названо топ 16 найдешевших та найнадійніших кросоверів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!