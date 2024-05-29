К концу века большинство человечества столкнется с дефицитом питьевой воды

На сегодня около 55% населения Земли, а это примерно 3,8 миллиарда человек, сталкиваются с нехваткой чистой питьевой воды хотя бы один месяц каждый год. Согласно прогнозам ученых, к концу XXI века эта цифра может увеличиться до 66%.

Исследователи впервые учли в оценках глобальной доступности воды не только ее объемы, но и качество, в соответствии с экологическими стандартами. Соответствующие результаты были опубликованы в научном журнале Nature Climate Change.

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Команда исследователей под руководством профессора Эдварда Джонса из Утрехтского университета провела анализ современной и прогнозируемой уязвимости населения Земли к недостатку водных ресурсов. Для этого они применили детализированную гидрологическую модель PCR-GLOBWB для оценки объемов воды и модель DynQual для анализа качества воды, учитывая данные о концентрации нерастворимых веществ, солей, патогенов и других загрязнителей.

Результаты исследования показали, что реальное количество людей, испытывающих недостаток питьевой воды в течение хотя бы одного месяца в год, было ниже на 8% или более 500 миллионов человек, чем считалось ранее. Что касается тех, кто испытывает эту проблему в течение всего года, исследователи оценили их количество в 710 миллионов, что вдвое больше предыдущих предположений. Они также отметили, что самая сложная ситуация с водоснабжением сложится в регионах южной Африки, тогда как в Восточной Азии ожидается улучшение качества воды, что может уменьшить общий дефицит.

Напомним, ранее ученый спрогнозировал дату следующего массового вымирания на Земле.

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