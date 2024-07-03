Изменилась ли зарплата военных с 1 июля и какие факторы ее определяют
Украинские военные самоотверженно защищают нашу землю на передовой, гарантируя обороноспособность и безопасность страны. Их тяжелый труд и риск заслуживают достойного вознаграждения. С 2024 года система денежного обеспечения ВСУ претерпела изменения, поэтому разбираемся, из каких компонентов она состоит. Об этом пишет NV.
Ежемесячные выплаты:
- Должностной оклад: базовая часть зарплаты, зависящая от вашей должности.
- Оклад по воинскому званию: определяется вашим рангом и квалификацией.
- Прибавка за выслугу лет: дополнительная выплата, растущая с продолжительностью службы.
Дополнительные надбавки:
- Повышение должностного оклада: за успехи в службе или прохождение специальных курсов.
- Надбавки при службе: за работу в сложных условиях или зоне боевых действий.
- Доплаты за выполнение задач обороны: включают выплаты за особые военные задачи.
- Вознаграждение за кибербезопасность: для военнослужащих, занимающихся киберзащитой.
- Премии и разовые вознаграждения: за высокие достижения и особые заслуги перед военной службой.
Единовременные выплаты и пособия:
- Единовременное пособие при заключении контракта: до 30 280 грн в зависимости от звания.
- Денежное довольствие во время лечения: сохранение должностного оклада во время лечения из-за болезни или ранения.
Дополнительные выплаты в условиях военного положения:
- 30 000 грн: военным, выполняющим боевые задания вне зоны боевых действий.
- 50 000 грн: военным, ответственным за управление войсками.
- 100 000 грн: военным, непосредственно выполняющим задачу в зоне боевых действий, за поражение вражеской техники или ее спасение под огнем.
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Важно:
- Размер дополнительного вознаграждения за боевые действия рассчитывается за полнолуние выполнения задач.
- Военные, раненые и на лечении, а также родственники пленных или пропавших без вести могут получить 100 000 грн.
- Семьи погибших военных имеют право на выплату не менее 15 млн. грн.
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