Изменилась ли зарплата военных с 1 июля и какие факторы ее определяют

Украинские военные самоотверженно защищают нашу землю на передовой, гарантируя обороноспособность и безопасность страны. Их тяжелый труд и риск заслуживают достойного вознаграждения. С 2024 года система денежного обеспечения ВСУ претерпела изменения, поэтому разбираемся, из каких компонентов она состоит. Об этом пишет NV.

Ежемесячные выплаты:

Должностной оклад: базовая часть зарплаты, зависящая от вашей должности.

базовая часть зарплаты, зависящая от вашей должности. Оклад по воинскому званию: определяется вашим рангом и квалификацией.

определяется вашим рангом и квалификацией. Прибавка за выслугу лет: дополнительная выплата, растущая с продолжительностью службы.

Дополнительные надбавки:

Повышение должностного оклада: за успехи в службе или прохождение специальных курсов.

за успехи в службе или прохождение специальных курсов. Надбавки при службе: за работу в сложных условиях или зоне боевых действий.

за работу в сложных условиях или зоне боевых действий. Доплаты за выполнение задач обороны: включают выплаты за особые военные задачи.

включают выплаты за особые военные задачи. Вознаграждение за кибербезопасность: для военнослужащих, занимающихся киберзащитой.

для военнослужащих, занимающихся киберзащитой. Премии и разовые вознаграждения: за высокие достижения и особые заслуги перед военной службой.

Единовременные выплаты и пособия:

Единовременное пособие при заключении контракта: до 30 280 грн в зависимости от звания.

до 30 280 грн в зависимости от звания. Денежное довольствие во время лечения: сохранение должностного оклада во время лечения из-за болезни или ранения.

Дополнительные выплаты в условиях военного положения:

30 000 грн: военным, выполняющим боевые задания вне зоны боевых действий.

военным, выполняющим боевые задания вне зоны боевых действий. 50 000 грн: военным, ответственным за управление войсками.

военным, ответственным за управление войсками. 100 000 грн: военным, непосредственно выполняющим задачу в зоне боевых действий, за поражение вражеской техники или ее спасение под огнем.

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Важно:

Размер дополнительного вознаграждения за боевые действия рассчитывается за полнолуние выполнения задач.

Военные, раненые и на лечении, а также родственники пленных или пропавших без вести могут получить 100 000 грн.

Семьи погибших военных имеют право на выплату не менее 15 млн. грн.

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Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.