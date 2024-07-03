Чи змінилась зарплата військових з 1 липня та які чинники її визначають

Українські військові самовіддано захищають нашу землю на передовій, гарантуючи обороноздатність та безпеку країни. Їхня важка праця й ризик заслуговують на гідну винагороду. З 2024 року система грошового забезпечення ЗСУ зазнала змін, тож розбираймося, з яких компонентів вона складається. Про це пише NV.

Щомісячні виплати:

Посадовий оклад: базова частина зарплати, що залежить від вашої посади.

базова частина зарплати, що залежить від вашої посади. Оклад за військовим званням: визначається вашим рангом і кваліфікацією.

визначається вашим рангом і кваліфікацією. Надбавка за вислугу років: додаткова виплата, що зростає з тривалістю служби.

Додаткові надбавки:

Підвищення посадового окладу: за успіхи у службі або проходження спеціальних курсів.

за успіхи у службі або проходження спеціальних курсів. Надбавки за умови служби: за роботу в складних умовах або зоні бойових дій.

Доплати за виконання завдань з оборони: включають виплати за особливі військові завдання.

включають виплати за особливі військові завдання. Винагорода за кібербезпеку: для військовослужбовців, які займаються кіберзахистом.

для військовослужбовців, які займаються кіберзахистом. Премії та одноразові винагороди: за високі досягнення та особливі заслуги перед військовою службою.

Одноразові виплати та допомоги:

Одноразова допомога при укладанні контракту: до 30 280 грн залежно від звання.

до 30 280 грн залежно від звання. Грошове забезпечення під час лікування: збереження посадового окладу під час лікування через хворобу або поранення.

Додаткові виплати в умовах воєнного стану:

30 000 грн: військовим, які виконують бойові завдання поза зоною бойових дій.

військовим, які виконують бойові завдання поза зоною бойових дій. 50 000 грн: військовим, які відповідальні за управління військами.

військовим, які відповідальні за управління військами. 100 000 грн: військовим, які безпосередньо виконують завдання у зоні бойових дій, за ураження ворожої техніки або її порятунок під вогнем.

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Важливо:

Розмір додаткової винагороди за бойові дії розраховується за повний місяць виконання завдань.

Військові, поранені та на лікуванні, а також родичі полонених або зниклих безвісти, можуть отримати 100 000 грн.

Родини загиблих військових мають право на виплату не менше 15 млн грн.

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