Испугалась удара: россия перестала поставлять вооружение на фронт по Крымскому мосту

Мост через Керченский пролив, который незаконно возвела россия, ныне не используется оккупационными войсками для опрокидывания вооружения на фронт. Это доказали спутниковые снимки.

Как сообщает The Independent, российские оккупационные войска начали поставлять вооружение и военную технику на фронт через сухопутные маршруты, проложенные через оккупированные восточные регионы Украины.

Отмечается, что Кремль опасается новых ударов по Крымскому мосту, поэтому решил перестраховаться.

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"Поэтому он (Крымский мост. – Ред.) больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск", – пишет издание со ссылкой на аналитиков украинского частного разведывательного агентства Molfar.

Движение транспорта по Крымскому мосту. Источник: Molfar/The Independent Движение транспорта по Крымскому мосту. Источник: Molfar/The Independent

Движение транспорта по Крымскому мосту. Источник: Molfar/The Independent Движение транспорта по Крымскому мосту. Источник: Molfar/The Independent

Движение транспорта по Крымскому мосту. Источник: Molfar/The Independent Движение транспорта по Крымскому мосту. Источник: Molfar/The Independent

Стало известно, в течение трех месяцев россия ни разу не использовала Крымский для курсирования военных грузовых поездов. Единственный поезд, проехавший по мосту – перевозил около 55 вагонов горючего.

Изданию стало известно, что россия ограничила использование моста для военных целей после 17 июля 2023 года, когда сооружение было атаковано беспилотниками.

"Закрытие моста в начале этого года отражает последствия прошлогодней атаки: спутниковые снимки показывают, что в июле или августе на нем не было значительного движения поездов. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, до нападения 17 июля россия ежедневно перевозила через мост более 40 поездов с оружием. Сейчас движение сокращено до четырех пассажирских поездов и одного общего грузового поезда в день", – пишет The Independent.

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