Идеальная инвестиция: топ 5 самых дорогих кроссоверов на рынке Украины

Мир авто поражает разнообразием цен, и в Украине есть экземпляры, подчеркивающие статус и богатство собственника, служа инвестицией. Об этом пишет РБК.

Вот пять самых дорогих кроссоверов-внедорожников, доступных для покупки в Украине по состоянию на 2024 год:

Bentley Bentayga EWB Azure (от 15 863 088 грн)

Этот величественный кроссовер сочетает в себе роскошь и динамику. С мощным 4,0-литровым двигателем на 550 л. он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 300 км/ч. Интерьер поражает кожей, деревом и передовой электроникой.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (от 8 692 580 грн)

Этот спортивный кроссовер совмещает в себе мощность бензинового турбодвигателя с электродвигателем общей мощностью 599 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 295 км/ч. Porsche славится надежностью и долговечностью, что делает Cayenne Turbo E-Hybrid удачным выбором для любителей активной езды.

Mercedes-AMG G63 (от 8 836 974 грн)

Этот культовый внедорожник, доработанный AMG, предлагает мощность 585 л. и динамику благодаря 4,0-литровому двигателю. Комфортный салон с двумя отдельными задними креслами и совершенная подвеска делают его не только статусным, но и практичным.

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Aston Martin DBX 707 (от 11 243 651 грн)

Этот британский кроссовер объединяет спортивный дизайн и роскошный интерьер. С мощным 8-цилиндровым двигателем на 707 л. он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость достигает 310 км/ч. DBX 707 – выбор тех, кто ценит эксклюзивность и динамику.

Range Rover SV Long Wheelbase (от 12,001,331 грн)

Этот роскошный кроссовер в удлиненной версии предлагает максимальный комфорт и изысканность. С мощным 4,4-литровым V8 двигателем на 615 л. он обеспечивает плавный ход и динамику. Интерьер удивляет роскошными материалами и индивидуальными возможностями оформления.

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

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