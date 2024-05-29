Хватит на десяток лет: гигантский источник лития обнаружили в США

Ученые из Национальной лаборатории энергетических технологий и Университета Питтсбурга обнаружили, что сточные воды, образующиеся в результате гидравлического разрыва пласта (фрекинга) в сланцах Marcellus Shale Пенсильвании, могут быть богатым источником лития.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, из этих сточных вод можно извлечь от 38 до 40% потребностей США в литии. Это может помочь стране стать самообеспеченной литием к 2030 году, как того стремится администрация Байдена.

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Литий – это жизненно важный металл для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, смартфонах и других электронных устройствах. В настоящее время большая часть лития в мире добывается из соляных прудов в Чили, а затем перерабатывается в Китае.

Добыча лития традиционными методами может оказать негативное влияние на окружающую среду, поэтому поиск альтернативных источников этого металла чрезвычайно актуален.

Технология, описанная в исследовании, позволяет извлекать литий из сточных вод с эффективностью более 90%. Это делает ее потенциально более экологически чистой и экономически выгодной.

Напомним, ученые обнаружили новую огромную планету.

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