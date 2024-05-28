Готовимся к повышению стоимости света: как снизить потребление электроэнергии
В связи с военными действиями и атаками на украинскую энергосистему сейчас как никогда важно рационально использовать электроэнергию.
С 16 мая Укрэнерго ввело почасовые отключения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей по всей территории Украины. Об этом пишет NV.
Вот несколько практических советов, которые помогут вам экономить электроэнергию дома:
Выключайте приборы:
Отключайте свет и электроприборы, если они не пользуются ими. Это касается не только телевизоров, компьютеров, но и зарядных устройств, даже в режиме ожидания потребляющих электроэнергию.
Используйте режимы экономии:
Многие современные приборы имеют функции энергосбережения. Используйте их для уменьшения потребления электроэнергии.
Стиральная и сушильная машина:
Стирайте и сушите при низких температурах, если это возможно. Это существенно экономит энергию. В пиковые часы рекомендуется избегать использования этих устройств.
Холодильник:
Не ставьте горячие блюда в холодильник. Это заставляет его работать дольше и потреблять больше электроэнергии.
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Отопление и кондиционирование:
Поддерживайте комфортную температуру дома, избегая чрезмерного обогрева или охлаждения помещения. В холодное время года одевайтесь потеплее, а в жару проветривайте комнаты с помощью окон.
Природное освещение:
Максимально используйте естественный свет, открывая шторы и жалюзи. Это поможет снизить потребность в искусственном освещении.
Термостат:
Используйте термостат для регулировки температуры, чтобы эффективно управлять потреблением энергии.
Кондиционер:
Регулярно чистите фильтры кондиционера, чтобы повысить его эффективность и снизить потребление электроэнергии.
Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию: ответ эксперта.
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