Годовалый мальчик стал художником-рекордсменом: какие картины рисует ребенок (фото)

Книга рекордов Гиннеса официально признала Эйс-Лиама Нану Сэм Анкра из Ганы самым молодым художником в мире. Этот маленький талант начал свое творческое путешествие в возрасте шести месяцев, когда его мама, Шантель, художница по специальности, заметила его увлечение красками.

Шантель рассказывает: "Он распределил краску по всему полотну, создав свой первый шедевр под названием "Ползание". Было очевидно, что ему нравится это делать". С тех пор Эйс-Лиам получил большое внимание, его работы выставлялись на выставках, а некоторые даже проданы, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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Что делает искусство Эйс-Лиама таким особенным?

Его картины отвлечены и экспрессивны, отражают его эмоции и исследования мира вокруг него. Он использует яркие цвета и текстуры для создания уникальных и динамических композиций.

Процесс рисования для него спонтанен и руководствуется его настроением. Он наслаждается свободой самовыражения и творчества.

Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com

Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com

Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com

Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com

Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com

Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com Картины Эйс-Лиама. Источник: guinnessworldrecords.com

Семья Эйс-Лиама стремится предоставить ему качественное образование и возможности для развития его таланта. Они ищут международные стипендии и возможности выставок его работ.

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