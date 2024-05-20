Гибель президента Ирана: на месте авиакатастрофы нашли тела (видео)

Спасатели обнаружили тела погибших в результате падения вертолета в Иране, среди которых – президент Ибрагим Раиси. Поисково-спасательные работы приостановлены.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское телевидение.

Глава Иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд сообщил, что тела жертв будут транспортированы в Тебриз.

По сообщениям, авиакатастрофа произошла, когда вертолет возвращался в Тебриз из провинции Восточный Азербайджан в Иране. В результате трагедии погибли десять человек, включая трех членов экипажа, охранников президента Раиси и государственных служащих.

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в результате авиакатастрофы – что известно

На северо-западе Ирана произошла авария с вертолетом Bell 214, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси.

Авиакатастрофа произошла, когда президент возвращался из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азербайджан после торжеств с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. Лидеры двух государств приняли участие в открытии дамбы на общей границе.

Известно, что в колонне президента Ирана было три вертолета. Два вертолета с несколькими министрами и чиновниками благополучно приземлились. А вертолет с Ибрагимом Раиси исчез с радаров, пилот перестал отвечать на связь.

На борту вертолета, кроме президента, находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и лидер пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

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