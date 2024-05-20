Загибель президента Ірану: на місці авіатрощі знайшли тіла (відео)

Рятувальники знайшли тіла загиблих унаслідок падіння вертольота в Ірані, серед яких – президент Ібрагім Раїсі. Пошуково-рятувальні роботи припинено.

Про це повідомляє CNN із посиланням на іранське телебачення.

Очільник Іранського Червоного Півмісяця Пір-Хосейн Коліванд повідомив, що тіла жертв будуть транспортовані до Тебріза.

За повідомленнями, авіакатастрофа сталася, коли вертоліт повертався до Тебріза з провінції Східний Азербайджан в Ірані. В результаті трагедії загинуло десять людей, включаючи трьох членів екіпажу, охоронців президента Раїсі та державних службовців.

Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі внаслідок авіакатастрофи – що відомо

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером Bell 214, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Авіатроща сталася, коли президент повертався з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азербайджан після урочистостей з президентом Республіки Азербайджан Ільхамом Алієвим. Лідери двох держав взяли участь у відкритті дамби на спільному кордоні.

Відомо, що у колоні президента Ірану було три гелікоптери. Два вертольоти з кількома міністрами та чиновниками благополучно приземлилися. А гелікоптер з Ібрагімом Раїсі зник з радарів, пілот перестав відповідати на зв'язок.

На борту гелікоптера, окрім президента, перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян і лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

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