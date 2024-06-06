Германия смягчила позицию по передаче Украине ракет Taurus: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил позицию по предоставлению Украине дальнобойных ракет Taurus. Раньше он категорически отвергал эту возможность.

Однако во время выступления в немецком правительстве Шольц прокомментировал возможность передачи Украине Taurus. Его заявление Шольца "Голос Америки".

Канцлер Германии указал, что несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране". Он добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации с союзниками.

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"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", – отметил Шольц.

Еще в марте Шольц отмечал, что о таких поставках "не может быть и речи". Глава германского правительства объяснял это тем, что для развертывания ракет вроде бы необходимо, чтобы немецкие солдаты присутствовали в Украине, и был озабочен возможными атаками Москвы ракетами Taurus.

Справка: Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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