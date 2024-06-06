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Германия смягчила позицию по передаче Украине ракет Taurus: что известно

Анастасия Крыщук

Германия смягчила позицию по передаче Украине ракет Taurus: что известно
Германия смягчила позицию по передаче Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил позицию по предоставлению Украине дальнобойных ракет Taurus. Раньше он категорически отвергал эту возможность.

Однако во время выступления в немецком правительстве Шольц прокомментировал возможность передачи Украине Taurus. Его заявление Шольца "Голос Америки".

Канцлер Германии указал, что несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране". Он добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации с союзниками.

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"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", – отметил Шольц.

Еще в марте Шольц отмечал, что о таких поставках "не может быть и речи". Глава германского правительства объяснял это тем, что для развертывания ракет вроде бы необходимо, чтобы немецкие солдаты присутствовали в Украине, и был озабочен возможными атаками Москвы ракетами Taurus.

Справка: Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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