Эти прически идеальны для женщин с треугольным лицом (фото)

Если у вас треугольное лицо, важно подобрать прическу, которая скроет широкие скулы и сгладит линию подбородка. При выборе стрижки женщинам с такой формой лица нужно получить сбалансированную прическу, чтобы выглядеть стильно и модно.

Эксперты из Byrdie собрали советы профессионалов по женской моде, чтобы посоветовать, какую прическу выбрать, если ваше лицо напоминает треугольник.

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Угловой боб – это любимая прическа Виктории Бекхэм и Рианны. Как и асимметричный боб, такая стрижка сглаживает форму лица и акцентирует внимание на выгодных чертах.

Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES

Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES

Короткая пикси – выбор Скарлетт Йоханссон. Ака прическа удлиняет лицо и отвлекает его острые углы.

Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES

Слои с обрамлением – подчеркивает вытянутую линию челюсти и скрывает угловые скулы.

Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES

Боб с челкой – благодаря легкой и текстурированной челке эта прическа отвлечет внимание от удлиненного подбородка.

Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES Какая прическа подойдет для треугольного лица. Источник: GETTY IMAGES

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