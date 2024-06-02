Ці зачіски ідеальні для жінок з трикутним обличчям (фото)

Якщо у вас трикутне обличчя, важливо підібрати ту зачіску, що приховає широкі вилиці та згладить лінію підборіддя. При виборі стрижки жінкам з такою формою лиця треба отримати збалансовану зачіску, аби мати стильний та модний вигляд.

Експерти з Byrdie зібрали поради професіоналів з жіночої моди, аби порадити, яку саме зачіску обрати, якщо ваше обличчя нагадує трикутник.

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Кутовий боб – це улюблена зачіска Вікторії Бекхем та Ріанни. Як і асиметричний боб, така стрижка згладжує форму обличчя та акцентує на вигідних рисах.

Яка зачіска підійде для трикутного обличчя. Джерело: GETTY IMAGES

Яка зачіска підійде для трикутного обличчя. Джерело: GETTY IMAGES

Коротка піксі – вибір Скарлетт Йоханссон. Ака зачіска подовжує обличчя та відвертає увагу від його гострих кутів.

Яка зачіска підійде для трикутного обличчя. Джерело: GETTY IMAGES

Шари з обрамленням – підкреслює витягнуту лінію щелепи та приховує кутові вилиці.

Яка зачіска підійде для трикутного обличчя. Джерело: GETTY IMAGES

Боб з чубчиком – завдяки легкому та текстурованому чубчику ця зачіска відверне увагу від видовженого підборіддя.

Яка зачіска підійде для трикутного обличчя. Джерело: GETTY IMAGES

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