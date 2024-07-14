Если не хватает стажа для пенсии: сколько стоит докупить один год

Лица пенсионного возраста в Украине имеют возможность "докупить" страховой стаж при необходимости. Для зачисления одного полного месяца стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен.

Таким образом, один год стажа в Украине в 2024 году будет стоить 21 480 гривен. Об этом пишет 24 канал.

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Пенсионер может самостоятельно определять частоту и объем своих взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. Это означает, что добровольные взносы можно осуществлять как на собственный счет, так и в пользу других лиц.

Кто может докупить страховой стаж

Граждане Украины старше 16 лет имеют возможность докупить стаж. Это могут быть:

лица, проживающие за рубежом, но планирующие получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

лица с низким уровнем официального дохода, которые надеются увеличить размер своей пенсии в будущем.

Раньше мы рассказывали, что некоторым пенсионерам не будут повышать пенсию.

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