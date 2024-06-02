Эксперт объяснила, при каких обстоятельствах можно не идти обновлять данные в ТЦК

В Украине идет общая мобилизация, а согласно новому закону, военнообязанные лица должны обновить данные в ТЦК. За уклонение от обновления данных предусмотрены штрафы.

Однако есть категории лиц, которые могут не обновлять данные. Об этом "Суспільному" рассказала эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица.

"Это люди, которые были исключены из военного учета. В статье 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" подробно расписано, кого должны брать на военный учет, и в каких случаях человека исключают из военного учета", – отметила она.

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Печерица пояснила, что из военного учета могут исключить, если человек прекратил гражданство Украины, если его признали непригодным для военной службы, то есть по состоянию здоровья, если человека признали в установленном законом порядке без вести пропавшим или его объявили умершим. Для всех других лиц есть причины, по которым можно не явиться в ТЦК по повестке.

"Это препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории или смерть близкого родственника. Это может быть смерть одного из родителей, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабы, или близкого родственника жены", – сказала она.

Если человек имеет уважительную причину, то не позднее трех дней от определенных в повестке даты и времени должен сообщить о причинах неявки. Также закрепили обязанность прибыть затем в течение семи дней. То есть сначала сообщить в течение трех дней о причине неявки, а затем в течение семи дней прибыть, иначе будет штраф.

Напомним, новый законопроект, касающийся мобилизации в Украине, внес значительные коррективы в критерии военной годности. Среди существенных изменений, введенных этим законом, – обновление перечня глазных болезней, которые являются основанием для освобождения от военной службы.

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