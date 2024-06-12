Двухзонные или трехзонные: какие счетчики выгоднее
Рост цен на электроэнергию побуждает украинцев искать пути экономии. Одним из эффективных методов является установка двух- или трехзонного счетчика с тарифом "день-ночь".
Ночной тариф значительно ниже дневного, что позволяет экономить, перенося энергоемкие работы на ночное время (стирка, полив, нагрев воды и т.п.). Потребление электроэнергии ночью меньше, поэтому использование счетчиков "день-ночь" способствует более стабильной работе сети. Об этом пишет 24 tv.ua.
Как работают счетчики "день-ночь"?
- Двухзонные счетчики: Учитывают электроэнергию по двум зонам: день (с 7:00 до 23:00) и ночь (с 23:00 до 7:00).
- Трехзонные счетчики: Учитывают электроэнергию по трем зонам: пик (с 8:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00), полупик (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22 :00 до 23:00) и ночь (с 23:00 до 7:00).
Какие актуальные тарифы?
Двухзонный счетчик:
- День: 4,32 грн/кВт
- Ночь: 2,16 грн/кВт
Трехзонный счетчик:
- Пик: 6,48 грн/кВт (коэффициент 1,5)
- Полупик: 4,32 грн/кВт (коэффициент 1)
- Ночь: 1,73 грн/кВт (коэффициент 0,4)
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Как установить счетчик?
- Подайте заявку на установку вашему электропоставщику.
- Купите соответствующий счетчик (стоимость от 3 000 грн).
- Специалисты электропоставщика производят монтаж счетчика.
Выгодно ли устанавливать счетчик?
Так, установка двух- или трехзонного счетчика может существенно сократить ваши затраты на электроэнергию, особенно если у вас есть возможность перенести энергоемкие работы на ночное время.
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