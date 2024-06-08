Досрочный заслуженный отдых: кто может выйти на пенсию в 55 лет и при каких условиях

Согласно нововведениям, введенным в 2024 году, в Украине существует возможность досрочного ухода на пенсию для отдельных групп работников. Теперь лица, работавшие в условиях, негативно влияющих на здоровье или особо тяжелых, согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров, имеют право на пенсию в 55 лет, то есть на пять лет раньше нормативного пенсионного возраста.

Об этом сообщает ПФУ.

Правила выхода на пенсию

Мужчины имеют возможность завершить трудовую деятельность и получить пенсию, если они проработали не менее 30 лет, из которых 12,5 лет должны быть на работах с повышенным риском. Дамы могут претендовать на пенсию после 25 лет работы, включая 10 лет на вредных производствах.

Специальные условия для женщин 1970 года рождения и старше:

54 года – для тех, кто родился между 1 октября 1968 года и 31 марта 1969 года .

– для тех, кто родился между и . 54 года и 6 месяцев - для рожденных между 1 апреля 1969 года и 30 сентября 1969 года .

- для рожденных между и . 55 лет – для женщин, рожденных между 1 октября 1969 и 31 декабря 1970 года.

Новые критерии для педагогов

С 1 апреля 2024 г. вступили в силу изменения, требующие от учителей иметь 30 лет учебного стажа и достичь 55 лет, чтобы получить пенсию за выслугу лет. Раньше возрастные ограничения отсутствуют, но сохраняются для тех, кто до 1 января 2016 года имел достаточный стаж.

Изменения в пенсионном стаже

Пенсионный стаж увеличивается согласно следующим периодам:

25 лет 6 месяцев - с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 .

- с по . 26 лет - с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 .

- с по . 26 лет 6 месяцев - с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 .

- с по . 27 лет - с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 .

- с по . 27 лет 6 месяцев - с 1 апреля 2019 года до 31 марта 2020 года .

- с до . 28 лет - с 1 апреля 2020 года до 31 марта 2021 года .

- с до . 28 лет 6 месяцев - с 1 апреля 2021 года до 31 марта 2022 года .

- с до . 29 лет - с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 года .

- с до . 29 лет 6 месяцев - с 1 апреля 2023 года до 31 марта 2024 года .

- с до . 30 лет - с 1 апреля 2024 года и далее.

Напомним, ранее мы рассказывали о дате, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж.

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