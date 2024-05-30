Держат в напряжении: топ-3 сериалы, на которые стоит потратить вечер

Устали от банальных сюжетов и предполагаемых финалов? Ищете что-то, что по-настоящему погрузит вас в мир тайн, интриг и неожиданных поворотов? Тогда эта подборка детективных сериалов с высоким рейтингом и неожиданной развязкой создана именно для вас! Об этом пишет 24 tv.ua.

"ОА"

Прерия Джонсон, пропавшая без вести семь лет назад, внезапно возвращается домой. Ее возвращение окутывает тайной, ведь она молчит о своих приключениях за эти годы, лишь утверждая, что все это время была рядом. Еще больше загадок добавляет то, что когда-то слепая Прерия теперь обладает даром прозрачности, а своих родных узнает только на ощупь.

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"Парфюмерия"

История сироты Жана-Батиста Гренуя, обладателя необычного обоняния, способного различать тончайшие ароматы, уже давно очаровала миллионы зрителей. В новой экранизации события XVIII века переносятся в настоящее время, а главными героями становятся друзья из школы-интерната, которых объединяет уникальная способность чувствительно чувствовать запахи. Увлеченные исследованием влияния ароматов на людей, они учатся создавать индивидуальные духи. Однако, увлекшись своей работой, друзья не замечают, как переступают границы дозволенного.

"Убийство по алфавиту"

Эта экранизация романа 1936 года рассказывает о расследовании серии убийств, происходящих на британской железной дороге. Известный детектив Эркюль Пуаро берется за это дело, ведь маньяк, идентифицирующий себя как ABC, совершает преступления в алфавитном порядке, оставляя на телах жертв справочник ABC Railway Guide.

Напомним, мы уже предлагали подборку самых интересных фильмов о постапокалипсисе.

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