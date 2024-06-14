Деликатная проблема: как с помощью макияжа правильно скрыть прыщ на лице
Появление прыщей на лице часто совпадает с какими-то важными событиями, типа собеседования, свидания или выступления. В такие моменты хочется выглядеть идеально, поэтому возникает необходимость замаскировать недостатки.
Помните главное правило: не выдавливать прыщи грязными руками! Это может привести к воспалению и инфекции. Об этом пишет Instyle.
Как правильно замаскировать прыщи с помощью макияжа:
Очистка:
Перед нанесением макияжа тщательно очистите лицо и руки. Используйте мягкий гель или умывательную пенку, чтобы удалить грязь, жир и бактерии. Не рекомендуется использовать обычную салфетку или просто воду, ведь это не обеспечит достаточной очистки.
Если нет времени на полную очистку, воспользуйтесь мицеллярной водой. Мицеллы действуют как магниты, извлекая из пор грязь и жир, Никогда не наносите макияж на немытую кожу! Это может привести к усилению акне.
Подготовка:
Выберите корректор соответствующего цвета.
- Используйте зеленый корректор для нейтрализации красения.
- Для маскировки гиперпигментации подойдет персиковый корректор.
Нанесите небольшое количество корректора непосредственно на прыщ и осторожно растушуйте его пальцем или маленькой плоской кисточкой.
Основной этап:
После нанесения корректора нанесите на лицо обычный консиллер, подобрав его тон к цвету кожи. Закрепите макияж лёгкой пудрой, чтобы он держался в течение дня. Не используйте для нанесения консилера большую пушистую щетку. Лучше использовать маленькую кисточку для теней, которая обеспечит более точное нанесение.
Защита:
Для тяжелых замаскированных прыщей дерматологи рекомендуют использовать прозрачные патчи от прыщей. Наклейте патч на прыщ, затем нанесите на него консилер. Это поможет замаскировать прыщ и оградить его от внешних воздействий.
Ошибки, которых следует избегать:
- Не используйте грязные кисточки или губки для макияжа на прыщах. Это может усугубить их состояние.
- Не наносите консилер или основание на прыщ с помощью палочки или аппликатора. Это может занести бактерии в косметическое средство.
- Избегайте косметики, содержащей спирты, тальк, силиконы и жирные кислоты. Эти ингредиенты могут ухудшить состояние акне.
- Не используйте мерцающие или сияющие продукты для макияжа. Они зрительно увеличат прыщ.
Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !