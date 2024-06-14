Деликатная проблема: как с помощью макияжа правильно скрыть прыщ на лице

Появление прыщей на лице часто совпадает с какими-то важными событиями, типа собеседования, свидания или выступления. В такие моменты хочется выглядеть идеально, поэтому возникает необходимость замаскировать недостатки.

Помните главное правило: не выдавливать прыщи грязными руками! Это может привести к воспалению и инфекции. Об этом пишет Instyle.

Как правильно замаскировать прыщи с помощью макияжа:

Очистка:

Перед нанесением макияжа тщательно очистите лицо и руки. Используйте мягкий гель или умывательную пенку, чтобы удалить грязь, жир и бактерии. Не рекомендуется использовать обычную салфетку или просто воду, ведь это не обеспечит достаточной очистки.

Если нет времени на полную очистку, воспользуйтесь мицеллярной водой. Мицеллы действуют как магниты, извлекая из пор грязь и жир, Никогда не наносите макияж на немытую кожу! Это может привести к усилению акне.

Подготовка:

Выберите корректор соответствующего цвета.

Используйте зеленый корректор для нейтрализации красения.

Для маскировки гиперпигментации подойдет персиковый корректор.

Нанесите небольшое количество корректора непосредственно на прыщ и осторожно растушуйте его пальцем или маленькой плоской кисточкой.

Основной этап:

После нанесения корректора нанесите на лицо обычный консиллер, подобрав его тон к цвету кожи. Закрепите макияж лёгкой пудрой, чтобы он держался в течение дня. Не используйте для нанесения консилера большую пушистую щетку. Лучше использовать маленькую кисточку для теней, которая обеспечит более точное нанесение.

Защита:

Для тяжелых замаскированных прыщей дерматологи рекомендуют использовать прозрачные патчи от прыщей. Наклейте патч на прыщ, затем нанесите на него консилер. Это поможет замаскировать прыщ и оградить его от внешних воздействий.

Ошибки, которых следует избегать:

Не используйте грязные кисточки или губки для макияжа на прыщах. Это может усугубить их состояние.

Не наносите консилер или основание на прыщ с помощью палочки или аппликатора. Это может занести бактерии в косметическое средство.

Избегайте косметики, содержащей спирты, тальк, силиконы и жирные кислоты. Эти ингредиенты могут ухудшить состояние акне.

Не используйте мерцающие или сияющие продукты для макияжа. Они зрительно увеличат прыщ.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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