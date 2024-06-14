Делікатна проблема: як за допомогою макіяжу правильно приховати прищ на обличчі

Поява прищів на обличчі часто співпадає з якимись важливими подіями, на кшталт співбесіди, побачення чи виступу. В такі моменти хочеться виглядати бездоганно, тому виникає потреба замаскувати недоліки.

Пам'ятайте головне правило: не видавлювати прищі брудними руками! Це може призвести до запалення та інфекції. Про це пише Instyle.

Як правильно замаскувати прищі за допомогою макіяжу:

Очищення:

Перед нанесенням макіяжу ретельно очистіть обличчя та руки. Використовуйте м'який гель або пінку для вмивання, щоб видалити бруд, жир та бактерії. Не рекомендується використовувати звичайну серветку або просто воду, адже це не забезпечить достатнього очищення.

Якщо немає часу на повне очищення, скористайтеся міцелярною водою. Міцели діють як магніти, витягуючи з пор бруд та жир, Ніколи не наносьте макіяж на немиту шкіру! Це може призвести до посилення акне.

Підготовка:

Виберіть коректор відповідного кольору.

Для нейтралізації червоніння використовуйте зелений коректор.

Для маскування гіперпігментації підійде персиковий коректор.

Нанесіть невелику кількість коректора безпосередньо на прищ і обережно розтушуйте його пальцем або маленьким плоским пензликом.

Основний етап:

Після нанесення коректора нанесіть на обличчя звичайний консилер, підібравши його тон до вашого кольору шкіри. Закріпіть макіяж легкою пудрою, щоб він тримався протягом дня. Не використовуйте для нанесення консилера велику пухнасту щітку. Краще використовувати маленький пензлик для тіней, який забезпечить більш точне нанесення.

Захист:

Для серйозних прищів, які важко замаскувати, дерматологи рекомендують використовувати прозорі патчі від прищів. Наклейте патч на прищ, а потім нанесіть на нього консилер. Це допоможе замаскувати прищ і захистити його від зовнішніх впливів.

Помилки, яких слід уникати:

Не використовуйте брудні пензлики або губки для макіяжу на прищах. Це може погіршити їх стан.

Не наносьте консилер або основу на прищ за допомогою палички або аплікатора. Це може занести бактерії в косметичний засіб.

Уникайте косметики, яка містить спирти, тальк, силікони та жирні кислоти. Ці інгредієнти можуть погіршити стан акне.

Не використовуйте мерехтливі або сяючі продукти для макіяжу. Вони візуально збільшать прищ.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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