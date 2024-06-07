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Война в Украине

Что делать в случае потери военного билета: алгоритм действий

Цихоцкая Мария

Что делать в случае потери военного билета: алгоритм действий
К сожалению, случаются ситуации, когда билет теряется или портится.

Военный билет – это важный документ для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Он удостоверяет принадлежность к военной службе и военному учету. К сожалению, случаются ситуации, когда билет теряется или портится.

РБК-Украина разобралась, как поступать в таких случаях.

Получение нового военного билета:

Основания:

  1. Старый билет непригоден для использования (поврежден, испорчен).
  2. Билет потерян или украден.
  3. Смена фамилии, имени или отчества.

Процедура:

Обращение к ТЦК:

  • Военнослужащие: подают рапорт командиру.
  • Военнообязанные и резервисты: подают заявление в ТЦК по месту учета.

Представление документов:

  • Заявление/рапорт с объяснением причины утраты.
  • Паспорт гражданина Украины.
  • Фото 3х4 см.
  • Поврежденный билет (если есть).
  • Выписка из приказа о служебном расследовании (в случае потери).

Рассмотрение документов: ТЦК принимает решение о выдаче нового билета.

Ответственность за утрату:

Административная:

  • Штраф от 510 до 850 грн за небрежное хранение (ст. 211 КУоАП).
  • Штраф от 850 до 1700 грн. за повторное нарушение или нарушение в военное время.

Напомним, мы уже писали, кого могут объявить в розыск, чтобы мобилизовать.

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Война в Украине