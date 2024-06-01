Черные дыры Звезды Смерти устремляют лучи на новые цели — NASA

Астрономы из NASA и Национального научного фонда США (NSF) сделали в разительное открытие : гигантские черные дыры, подобные Звезде Смерти из "Звездных войн", вращаются и направляют свои мощные пучки заряженных частиц на новые цели.

Эти сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах галактик, исследовались с помощью рентгеновской обсерватории Чандра NASA и длиннобазовой радиоинтерферометрической сети NRAO NSF. Ученые наблюдали, как черные дыры выбрасывают эти струи частиц в космос, а затем вращаются, направляя их в новые направления, пишет Newsweek.

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Пучки частиц, выпускаемых из чёрных дыр, оставляют полости в облаках газа, подобно тому, как корабль прорезает воду. Исследователи изучили эти "пузыри" газа, чтобы определить, куда раньше были направлены струи.

Оказалось, что многие черные дыры в исследовании изменили направление своих струй, некоторые на 90 градусов. "Мы обнаружили, что примерно треть лучей теперь направлена совсем в других направлениях, чем раньше", – говорит соавтор исследования Франческо Убертози. "Эти черные дыры "Звезды Смерти" вращаются и указывают на новые цели, как вымышленная космическая станция в "Звездных войнах".

Смена направления струй происходит в течение миллионов лет, что очень быстро с астрономической точки зрения. "Изменение направления лучей гигантской черной дыры примерно за миллион лет аналогично изменению направления нового линкора за несколько минут", — говорит соавтор исследования Геррит Шелленбергер.

Ученые не уверены, как черные дыры меняют направление своих струй. Возможно, падающий в них материал под углом изменяет ось вращения черной дыры.

Эти струи и их влияние на галактику могут играть важную роль в формировании звезд. Они перекачивают энергию в облака газа, нагревая их и делая их непригодными для образования звезд.

"Эти галактики слишком далеки, чтобы определить, лучи черных дыр Звезды Смерти наносят вред звездам и их планетам, но мы уверены, что они в целом препятствуют образованию многих звезд и планет", — говорит Юэн О'Салливан.

Ранее мы говорили, что астрономы считают, что впервые обнаружили звезду из темной материи.

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