Будут ли рассылать повестки через приложение Резерв+: в Минобороны ответили

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарфона опровергла распространение информации о рассылке повесток через мобильное приложение "Резерв+".

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Обновление военно-учетных данных, продолжавшееся с 18 мая по 16 июля, не предполагало автоматического получения повесток через "Резерв+". Эта функция не реализована в приложении и пока не планируется к внедрению.

"Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - подчеркнула Черногоренко.

Загрузить Резерв+ можно как на андроиде в Google Play Market, так и на IOS в App Store.

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