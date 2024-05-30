Чи будуть розсилати повістки через додаток Резерв+: у Міноборони відповіли

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарфону спростувала поширення інформації про розсилку повісток через мобільний додаток "Резерв+".

Читайте також: Чи можна відмовитися від повістки, що прийшла поштою: відповідь юриста

Оновлення військово-облікових даних, яке тривало з 18 травня по 16 липня, не передбачало автоматичного отримання повісток через "Резерв+". Ця функція не реалізована в додатку і наразі не планується до впровадження.

"Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються," - підкреслила пані Черногоренко.

Завантажити Резерв+ можна як на андроїді у Google Play Market, так і на IOS в App Store.

Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо у ТЦК відмовились оформити відстрочку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!