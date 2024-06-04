Будут держать в напряжении до конца: 3 детектива с высоким рейтингом

Любители острых сюжетов и неожиданных разгадок собирайтесь! Кино 24 подготовило для вас подборку лучших детективных фильмов с высоким рейтингом.

"Перелом" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2

Жанр: Криминальная драма

Главные роли: Энтони Гопкинс, Райан Гослинг

Тед Кроуфорд становится свидетелем предательства жены с детективом. Спор заканчивается стрельбой, и Теда арестовывают. На суде мужчину оправдывают из-за юридических нюансов, но заместитель прокурора Уильям Бичам стремится восстановить справедливость.

"Во время грозы" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Научно-фантастический триллер

Главные роли: Тейлор Шиллинг, Антуан-Оливье Пленер

Математик Даниэла случайно раскрывает удивительное явление, связывающее ее с юным Нико с 2014 года. Через таинственное зеркало они устанавливают связь и пытаются спасти жизнь Нико, рискуя изменить течение времени.

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"Смертельный лабиринт" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: Триллер

Главные роли: Тейлор Шиллинг, Логан Маршалл-Грин

Шесть незнакомцев получают приглашение на участие в игре, где им нужно выйти из самой реалистичной комнаты квеста. Победитель получит 10 тысяч долларов. Но игра оказывается не такой простой, как казалось, ведь участники рискуют собственной жизнью.

Напомним, мы уже писали о 3 ярких фильмах о лете.

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