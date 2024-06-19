Будет держаться весь день: как сделать помаду более устойчивой

Ни один макияж не обойдется без акцента на губах. Идеально подобранная помада подчеркнет вашу красоту и сделает губы визуально пухлыми.

Однако есть проблема: блески и помады часто тускнеют, сбиваются в складки или скатываются в течение дня. Об этом пишет Ipsy.

Вот 7 лайфхаков, которые помогут вашей помаде держаться в течение всего дня:

Прозрачная пудра:

Нанесите матовую или глянцевую помаду. Зафиксируйте ее полупрозрачной пудрой с помощью пушистой кисточки. Не растушевывайте пудру, а только слегка прижмите ее к губам.

Праймер для губ:

Перед нанесением помады используйте праймер для губ. Это выровняет рельеф кожи, увлажнит губы и обеспечит стойкость макияжа.

Визуальное увеличение губ:

Карандашом для губ, близким по цвету к помаде, обведите контур губ и слегка заполните середину. Помада, нанесенная на карандаш, будет более стойкой.

Многослойное нанесение:

Нанесите помаду в один слой по центру губ. С помощью кисточки или пальца распределите пигмент по всей поверхности. Затем нанесите еще один слой помады.

Устойчивая формула:

Выбирайте помады со стойкой формулой. Они обеспечивают плотное покрытие, быстро высыхают и не тускнеют от еды и питья.

Домашний блеск для губ:

Смешайте вазелин, оливковое масло, гель алоэ вера и цветные пигменты. Расплавьте в микроволновке вазелин, добавьте другие ингредиенты и хорошо перемешайте. Перелейте блеск в чистый контейнер и дайте ему застыть.

Пудра снова:

Перед нанесением пудры промокните губы салфеткой, чтобы удалить излишки помады. Нанесите немного пудры на губы через салфетку с помощью пушистой кисточки. Это поможет избежать эффекта "искусственных" губ.

Дополнительный совет:

Регулярно делайте пилинг губ, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и сделать губы более гладкими.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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