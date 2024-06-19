Буде триматись весь день: як зробити помаду стійкішою

Жоден макіяж не обійдеться без акценту на губах. Ідеально підібрана помада підкреслить вашу красу та зробить губи візуально пухкішими.

Однак є проблема: блиски та помади часто тьмяніють, збиваються у складки або скочуються протягом дня. Про це пише Ipsy.

Ось 7 лайфхаків, які допоможуть вашій помаді триматися протягом всього дня:

Прозора пудра:

Нанесіть матову або глянцеву помаду. Зафіксуйте її напівпрозорою пудрою за допомогою пухнастого пензлика. Не розтушовуйте пудру, а лише легенько притисніть її до губ.

Праймер для губ:

Використовуйте праймер для губ перед нанесенням помади. Це вирівняє рельєф шкіри, зволожить губи та забезпечить стійкість макіяжу.

Візуальне збільшення губ:

Олівцем для губ, близьким за кольором до помади, обведіть контур губ і трохи заповніть середину. Помада, нанесена на олівець, буде більш стійкою.

Багатошарове нанесення:

Нанесіть помаду в один шар по центру губ. За допомогою пензлика або пальця розподіліть пігмент по всій поверхні. Потім нанесіть ще один шар помади.

Стійка формула:

Вибирайте помади зі стійкою формулою. Вони забезпечують щільне покриття, швидко висихають і не тьмяніють від їжі та пиття.

Домашній блиск для губ:

Змішайте вазелін, оливкову олію, гель алое вера та кольорові пігменти. Розплавте вазелін у мікрохвильовці, додайте інші інгредієнти та добре перемішайте. Перелийте блиск у чистий контейнер і дайте йому застигнути.

Пудра знову:

Перед нанесенням пудри промокніть губи серветкою, щоб видалити надлишки помади. Нанесіть трохи пудри на губи через серветку за допомогою пухнастого пензлика. Це допоможе уникнути ефекту "штучних" губ.

Додаткова порада:

Регулярно робіть пілінг губ, щоб видалити омертвілі клітини шкіри та зробити губи більш гладкими.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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