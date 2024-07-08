Без пенсий: какие категории украинцев будут получать только социальную помощь

В Украине пенсионный возраст составляет 60, 63 или 65 лет в зависимости от страхового стажа, который в 2024 году должен быть от 15 до 31 года. Если человек имеет меньше 15 лет стажа, то в 65 лет он будет получать социальную помощь от государства вместо пенсии.

Чтобы определить размер социальной пенсии, необходимо знать разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 гривна), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен. Перерасчет производится каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе.

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Документы, необходимые для оформления выплат:

Заявление. Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. Справка ПФУ об имеющемся страховом стаже. Декларация о доходах и имущественном положении, заполненная на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев.

Раньше мы рассказывали, что некоторым пенсионерам не будут повышать пенсию.

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