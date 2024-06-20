Аномальная ситуация на украинском рынке труда: в каких трех отраслях стремительно взлетели зарплаты

В Украине из-за острого дефицита работников зарплаты в трех отраслях выросли на 40% и более. Работодатели вынуждены прибегать к радикальным мерам, таким как значительное увеличение заработной платы, чтобы привлечь новых сотрудников. Это касается сфер строительства, временного размещения и организации питания, а также водного транспорта.

Конфедерация строителей Украины провела опрос, который показал, что 90% компаний отметили значительный рост количества женщин в строительной сфере. Из-за мобилизации возникла серьезная нехватка рабочей силы. Поэтому работодатели вынуждены адаптировать условия труда, чтобы они были физически под силу женщинам, в частности, увеличивая использование технологий. Об этом пишет Oboz.ua.

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"90% компаний отметили значительное увеличение количества женщин в строительной отрасли. На половине должностей, которые раньше занимали мужчины, сейчас работают женщины", – говорится в результатах опроса КСУ.

Сфера, которая больше всего страдает от нехватки работников, можно определить по скорости роста заработных плат. Чтобы привлечь новых сотрудников, работодатели вынуждены повышать заработную плату, что влияет на их прибыльность. Например, согласно данным Госстата, в первом квартале этого года зарплаты в строительстве выросли на рекордные 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 14,5 тысяч гривен.

Вместе с тем в сфере временного размещения и организации питания зарплаты повысились на 44,1%, достигнув 15 тысяч гривен, а в отрасли водного транспорта они выросли на 42%, до 26 тысяч гривен. По официальной статистике, средняя зарплата по стране составляет 18,9 тысяч гривен, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные немного отличаются от статистики кадровых порталов. Например, по данным Robota.ua, средняя зарплата в резюме составляет 20 тысяч гривен, тогда как в вакансиях – чуть меньше 15 тысяч гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине наблюдается аномальная ситуация на рынке труда.

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