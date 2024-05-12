Адвокат объяснила, как изменится мобилизация с 18 мая: важные нюансы

С субботы, 18 мая, в Украине заработает новый закон о мобилизации. Однако определенные пункты нового закона вступят в силу в течение трех месяцев с даты.

Адвокат Марина Герман прокомментировала особенности нового закона, и каких изменений ждать военнообязанным. Об этом она рассказала "Суспільному".

В частности, закон обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 календарных дней обновить данные о своем местонахождении. А вручение повестки будет считаться осуществленным тогда, когда ТЦК направит документ на последний известный адрес, по которому зарегистрировано лицо.

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"Если вы в 2005 году проживали, например, в другом городе, а сейчас проживаете в Днепре, но информацию не обновили – повестка, посланная по старому адресу, полежит там месяц и будет возвращена назад. Она будет считаться врученной", – предупредила Герман.

Обновление данных нужно во избежание путаницы с пропиской и фактическим местонахождением. Выдать повестку могут и представители ТЦК, и работодатели, и представители местного совета.

Герман добавила, что если человеку вручили повестку и он не явился в указанный срок в ТЦК, на это должны быть уважительные причины. В частности, проблемы со здоровьем, стихийные бедствия или смерть близких лиц.

В любом из этих случаев должно быть документальное подтверждение. и причины должны быть документально подтверждены. Тогда человек получает отсрочку на несколько дней, а затем все равно должен прийти в ТЦК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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