Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 10449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной Рады Украины. Закон официально вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины". То есть, 16 мая 2024 года.
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Что предусматривает закон о мобилизации 10449
Закон направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные.
- Граждане должны сами обратиться к военкоматам в течение 60 дней. Мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы.
- Отменяется отсрочка для аспирантов и получающих второе образование.
- Вводится "базовая военная обучение" для граждан.
- Уклоняющиеся от мобилизации могут быть лишены водительских прав.
- Некоторые категории могут получить отсрочку от мобилизации.
Норма о демобилизации после 36 месяцев службы была исключена из закона.
Подробно о мобилизационном законе:
Законом предусмотрено, что военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, ЦНАПе или в электронном кабинете. Мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или ТЦК.
Отменяется отсрочка от службы для аспирантов, которые учатся на контракте, и для тех граждан, которые получают последующее образование, которое не выше предыдущего.
Вместо срочной службы закон вводит "базовую военную подготовку" для граждан. Его можно пройти во время учебы в вузах или в тренировочных центрах ВСУ. Такая подготовка начнётся с 1 сентября 2025 года.
Уклоняющиеся от мобилизации будут иметь проблемы с законом. В частности, проект закона предлагает разрешить ТЦК через суд лишать уклоняющихся водительских прав. Также их ожидает существенное увеличение штрафов.
Украинцы, которые находятся за границей, должны обновить персональные данные в ТЦК в течение 60 дней. Это можно сделать онлайн или по телефону.
Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в прокуратуре или полиции.
Проект закона предусматривает, что ряд граждан могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью, родителях трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка.
Бронь могут получить сотрудники правоохранительных органов, депутаты Верховной рады и их помощники, руководители министерств и их заместители, руководители судебных органов и судьи, представители местных властей, члены Счетной палаты.
Только по желанию могут мобилизовать:
- людей с инвалидностью;
- освобожденных из плена;
- граждан в возрасте до 25 лет, прошедших базовую общевойсковую подготовку.
Норма о демобилизации военных после 36 месяцев службы, которая была в первой версии законопроекта, была в момент исключена из документа.
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.
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