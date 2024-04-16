Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 10449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной Рады Украины. Закон официально вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины". То есть, 16 мая 2024 года.

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Что предусматривает закон о мобилизации 10449

Закон направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные.

Граждане должны сами обратиться к военкоматам в течение 60 дней. Мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы.

Отменяется отсрочка для аспирантов и получающих второе образование.

Вводится "базовая военная обучение" для граждан.

Уклоняющиеся от мобилизации могут быть лишены водительских прав.

Некоторые категории могут получить отсрочку от мобилизации.

Норма о демобилизации после 36 месяцев службы была исключена из закона.

Подробно о мобилизационном законе:

Законом предусмотрено, что военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, ЦНАПе или в электронном кабинете. Мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или ТЦК.

Отменяется отсрочка от службы для аспирантов, которые учатся на контракте, и для тех граждан, которые получают последующее образование, которое не выше предыдущего.

Вместо срочной службы закон вводит "базовую военную подготовку" для граждан. Его можно пройти во время учебы в вузах или в тренировочных центрах ВСУ. Такая подготовка начнётся с 1 сентября 2025 года.

Уклоняющиеся от мобилизации будут иметь проблемы с законом. В частности, проект закона предлагает разрешить ТЦК через суд лишать уклоняющихся водительских прав. Также их ожидает существенное увеличение штрафов.

Украинцы, которые находятся за границей, должны обновить персональные данные в ТЦК в течение 60 дней. Это можно сделать онлайн или по телефону.

Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в прокуратуре или полиции.

Проект закона предусматривает, что ряд граждан могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью, родителях трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка.

Бронь могут получить сотрудники правоохранительных органов, депутаты Верховной рады и их помощники, руководители министерств и их заместители, руководители судебных органов и судьи, представители местных властей, члены Счетной палаты.

Только по желанию могут мобилизовать:

людей с инвалидностью;

освобожденных из плена;

граждан в возрасте до 25 лет, прошедших базовую общевойсковую подготовку.

Норма о демобилизации военных после 36 месяцев службы, которая была в первой версии законопроекта, была в момент исключена из документа.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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