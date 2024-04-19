Зубна коронка та її роль

У кожної людини ранок починається з водних процедур, вмиваємось, чистимо зуби, останній процедурі ми приділяємо особливу увагу, адже втрата зуба це ціла катастрофа. Якщо у вас зламався зуб, на ньому з'явилася тріщина або він повністю зруйнований карієсом, то лікарі рекомендують на "постраждалі" встановити коронки на зуби, це дозволить їх зміцнити та створити естетичну посмішку. Насамперед лікар визначає яку функцію виконуватиме коронка

Звичайне відновлення зуба

Опорна, вона буде опорою мосту

Особливе значення має зубний ряд і саме пошкодження.

Види зубних коронок

Зубні коронки за типом матеріалу, з якого вони виготовляються, можна розділити на

Коронки металеві вважаються раритетом і в минулому столітті користувалися популярністю, оскільки зубні техніки не мали інших варіантів. На сьогоднішній день їх також використовують як бюджетний варіант або як базу для майбутньої коронки.

Коронки металопластикові Найдешевший варіант. Виготовляється металева заготовка та покривається пластмасою. Термін служби таких коронок не більше п'яти років

Коронка металокерамічна. Заготовку виготовляють із медичного сплаву та покривають керамікою в 1-2 шари.

Коронка металокомпозитна. Виготовляється як і попередня тільки замість керамічного шару їх покривають фотополімером, який надає їм природного кольору.

Коронки безметалові, в їх виготовленні не використовують метал, тому що у людей на нього може бути алергія. До них можна віднести коронки з кераміки, цирконію.

Зубні коронки, естетична посмішка Зубні коронки, естетична посмішка

Яким вимогам має відповідати коронка

Головна мета коронки – зберегти залишки пошкодженого зуба. Для того, щоб правильно підібрати корону, стоматолог робить ретельний огляд ротової порожнини і оцінює ризик. Естетичність зубів залежить від правильного вибору коронки. Також буде залежати якість, комфорт прийому їжі і що сусідні зуби залишаться здорові. При виборі коронки слід враховувати

Якість матеріалу

Де буде встановлена коронка, попереду або як жувальний зуб

Вибрати правильну фіксацію

Ми виклали основні відомості про коронки, вибір завжди залишається за вами.