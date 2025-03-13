Багато хто зараз ненавидить Маска. Кажуть, що він погана людина. Напевно, це правда. Кажуть, що він робить всілякі дурниці. Напевно, це неправда.

Але я хочу відійти від Маска і просто дати вам два факти про американський бюджет.

Перший факт

До COVID-19, у 2019 році і кілька років до того, загальні державні витрати США становили приблизно 4,8 трильйона доларів на рік. І ніхто ж не може сказати, що в 2019 році американці жили погано? Це був один із найкращих років для економіки!

Потім почався COVID-19. В економіку залили екстрені гроші, і ця сума зросла до близько 7 трильйонів доларів на рік.

Все логічно, правда? Пандемія, криза, підтримка економіки.

Але ось у чому фокус: COVID-19 давно закінчився, а Америка продовжує витрачати ті ж приблизно 7 трильйонів доларів на рік. Водночас податки залишилися на рівні близько 5 трильйонів. Виходить, щоб продовжувати витрачати стільки ж, уряд щороку надруковує приблизно 2 трильйони доларів. І тепер державний борг США перевищує 36 трильйонів доларів!

Другий факт

Минулого року, вперше з 1934 року, США витратили на виплату відсотків за держборгом більше, ніж на оборону. Вперше за 90 років.

І якщо перший факт звучить як щось тривожне, то другий – це вже дзвіночок рівня "горить кухня, але ми поки що просто відчиняємо вікна".

Жорстка правда життя

Америка загнала себе в глухий кут. Вийти з нього можна лише дуже рішучими і навіть жорсткими заходами.

Тож Маск не Маск, а хтось ці жорсткі заходи має впровадити. Роздача грошей не може тривати вічно, навіть якщо її підтримати крутою інфографікою в PowerPoint або в Chat GPT