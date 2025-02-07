Завербували – підірвали: Як ФСБ створює ''живі бомби'' з українців

ФСБ тепер вербує "одноразових агентів": дистанційний підрив ідіота – і платити не треба, і ризик викриття мережі зменшується.

Бомбу, яку просять "просто донести і лишити", підривають ще у процесі разом з носієм. Підрив здійснюють, коли завербований тільки приходить у місце майбутнього вибуху.

Головню ціллю таких смертників стали ТЦК. Один такий терорист був підірваний дистанційно російськими кураторами у Кам’янці-Подільському. Інший теракт попереджено Службою у Рівному, де завербовані мали підірвати відділок поліції.

СБУ спрацювала на випередження, врятувавши і горе-терористів (їм тепер світить довічне), і, головне, людей навколо.

Тепер стає очевиднішою тактична задача останньої хвилі ІПСО у соцмережах: з умовною назвою "так їм і треба, народ піднімається". Найбільш недалеких українців підбурювали коментарями ботів, емоційними відео, трагічними банерами про "жертв ТЦК", навіть "днем пам’яті вбитих ТЦК" до натуральної ненависті щодо військових, накачували емоційно...

А тоді отаких "підкачаних" значно простіше вербувати "просто занести петарду до ТЦК", "віднести людоловам вибухівку – врятувати хлопців" тощо. Ви самі неодмінно бачили ці формулювання у коментарях від новин навіть цілком пристойних ЗМІ.

ФСБ, очевидно, розраховує розширити контингент завербованих: дотепер це була здебільшого емоційно нестійка молодь і люди з залежностями. А з отакою накачкою мають додатись жінки і пенсіонери з неосвічених.

Це знадобилась, бо тепер ФСБ треба значно більше жадібних ідіотів: за новим підходом вони стануть одноразовими. Завербували-підірвали-наступний. Ворог розраховує, що так убезпечить від викриття свої агентурні сітки (бо СБУ дотепер ловила кожного палія, а тоді оперативно розкручувала контакти і проводила затримання).

СБУ пробує рятувати навіть таких громадян: ефективно запрацював чат-бот "Спали фсбшника", 2300 повідомлень з кінця 2024 року.

Але тепер ви розумієте, чому треба всіляко блокувати люті коментарі щодо ТЦК у соцмережах: це врятує життя легко маніпульованим дурням, які не дозріють до того, щоб стати живими бомбами.