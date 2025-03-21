Навіщо Трампові українські політики

Політичний клас в Україні переходить з режиму низького старту у ритм формування передвиборчих стратегій

Помітна реполітизація суспільства, коли емоції війни та очікування поствійни переносяться на політичне тло. Очі українців шукають на Олімпі своїх "богів", які б пояснили їм, як жити в майбутньому.

Politico ділиться своїми міркуваннями про те, що відбувається в українській політиці. На думку журналістів, команда Трампа дала зрозуміти, що зневажає Зеленського і шукає підтримки ідеї виборів, для чого контактує з іншими українськими політиками. На думку оточення Трампа Зеленський програє найближчі вибори. Начебто у контактах беруть участь син Президента США Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер, ведучий Такер Карлсон та спецпредставник Стів Віткофф.

Це повідомлення американського видання потребує пояснення та уточнення.

По-перше, всі ці рухи з боку оточення Трампа ситуативні та не зобов'язальні. Їм потрібні українські політики лише як інструмент тримання Банкової у тонусі.

По-друге, цікавість Білого дому може проявлятись у трьох кластерах: старі політики (Кличко, Порошенко, Тимошенко, Бойко тощо), авторитетні та медійні військові лідери (Залужний, Білецький, Прокопенко), а також деякі лідери громадської думки, здатні бути корисними у певних комунікативних кампаніях та медійних війнах (наприклад, Арестович, Гончаренко, Железняк тощо).

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По-третє, актуальність цих зв’язків зростає в контексті саме парламентських виборів на перспективу, адже основна боротьба буде за прем’єра, який формально має більш вагомі інструменти впливу, ніж президент, посаду якого доволі категорично пророкують Залужному, який мав би зосередитися на проблемах безпеки та оборони.

Однак потрібно враховувати, що з часом, у випадку поступальної політизації образу Залужного, явним феноменом стане об’єктивне формування антирейтингу, який при стараннях влади може підживлюватись, користуючись зі страхів цивільного населення.

По-четверте, "світити" свої контакти та зв’язки з оточенням Трампа для політичних гравців на даному етапі небезпечно, адже персона Трампа сприймається українцями доволі неоднозначно, а подекуди різко негативно. Легко можна стати записаним в когорту "зрадників", політиканів-паразитів під час війни.