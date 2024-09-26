Ядерна гра Путіна: блеф чи новий етап війни?

Відразу скажу, що ставитись до цього безтурботно – інфантилізм. Хоча й бити на сполох і кричати "караул" також не варто. Одна справа – заява воєнного злочинця з її міжнародними наслідками, інша справа – безпосередні зміни самого документу, у даному випадку – Воєнної доктрини РФ і Основ державної політики у сфері ядерного стримування.

Хтось з нас у стані буддистського спокою зауважить, що Путін це зробив, щоб черговий раз залякати Захід, але Захід вже втомився від ядерних погроз Кремля і більшість "червоних ліній" давно вже перейдено. Тому ця бравада виявиться непоміченою.

Е ні. Захід дійсно втомився від погроз. І "червоні лінії" Путіна дійсно перейдено. Але одна справа, коли лунають пришелепкуваті заяви "нікого і звати його ніяк" Медвєдєва, а інша справа – зміна ядерного документа з акцентом на міжнародну реакцію і аудиторію, яка схильна буде сприйняти це як надзвичайну подію.

Повірте, зараз західні медіа вибухнуть агресивною кампанією засіювання страхом громадської думки. І кількість тих, хто скаже, що ми на порозі ядерної війни зросте у прогресії. А кількість тих, хто так подумає – ще більше. А звідси – ідея негайно всадити Україну за стіл перемовин із РФ.

З іншого боку, якщо дивитись на заяву незаконного правителя РФ уважно, то уточнення політики у сфері ядерного стримування спрямовані на протидію дозволу Заходу на "далекобій" по РФ.

І тепер хід за Вашингтоном. Байден дасть задню.