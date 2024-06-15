ЗСУ знищують ППО Росії: які наслідки

Практично щодня надходить інформація про те, що на території півострова Крим успішно знищуються системи ППО окупантів – насамперед радіолокаційні станції. Сили оборони України в цьому питанні вийшли на системність, яка дедалі більше говорить не про локальний, а про глобальний план, що виходить за межі півострова.

Завдаються удари і по об'єктах ворога на окупованій частині Донецької та Луганської областей, і безпосередньо по території РФ. Все це означає підготовку до ефективнішого застосування вже дозвукового крилатого ракетного озброєння, а також створення умов, щоб будь-яка російська ядерна загроза була нівельована в зародку.

Удар за ударом

Точно сказати, скільки було знищено російських радіолокаційних станцій з початку 2024 року (точніше, з квітня, коли було запущено цей процес), складно. Удари по аеродромах поблизу Севастополя ("Бельбек") і в Джанкої, де успішно горіли 91Н6Е і 92Н2Е, були першим етапом – такою собі розвідкою боєм, після якої почалася справжня "різанина" російських РЛС.

СБУ та Головне управління розвідки Міноборони України знищили станцію радіолокації "Небо-У" (що не тільки знизило огляд росіянам українського неба на висотах понад 10 км, а й засліпило С-400, що працюють у цьому напрямку), а потім РЛС бойового режиму 48Я6-К1 "Підліт-К1".

13 травня СОУ завдали удару по горі Бедене-Кир, де розміщується (розміщувався) 3-й радіотехнічний полк.

У другій половині травня продовжилися удари по Джанкою і "Бельбеку", що попутно виносили їхні РЛС, і по тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У ніч з 11 на 12 червня удар по Бахчисарайському району знищив РЛС 92Н6 та ПУ 51П6.

У червні ж ареал ударів розширився вже й територією Російської Федерації – зокрема, Бєлгородською областю.

Але справжньою вишенькою цих ударів варто вважати наліт дронів-камікадзе на загоризонтну станцію радіолокації "Воронеж-ДМ" (у Краснодарському краї), яка входить до системи попередження про ракетний напад (СПРН) для виявлення факту пуску міжконтинентальних балістичних ядерних ракет. Важливим моментом у цьому ударі було те, що дрон-камікадзе не перехопили російські засоби ППО.

Ряди порідшали

З 2023 року я присвятив темі протиповітряної оборони Росії, яка порідшала, кілька матеріалів, у яких пояснював, що низька ефективність ППО на території країни-агресора зумовлена високими втратами у зоні бойових дій в Україні. На третій рік війни російські окупаційні війська не тільки втратили на території нашої країни сотні одиниць комплексів ППО малого та середнього радіуса дії, а й постійно змушені їх компенсувати чимось у зоні БД. Найшвидший і найпростіший спосіб – перекинути з РФ на тимчасово окуповані території України.

Але щомісяця РОВ змушені в середньому здійснювати компенсацію до 40 засобів протиповітряної оборони, а ВПК Росії не видає такої кількості цієї продукції. Це призвело до дисбалансу наявних в РФ засобів малого та середнього радіуса дії з мінімальними потребами захисту повітряного простору.

А тепер від комплексів малого радіуса дії перейдемо до великого радіуса С-400 і С-300, у яких вибито щонайменше два полкові комплекти, тоді як у Росії їх всього 44. Їх треба чимось замінити – і не стільки пускові установки, скільки РЛС, виробництво яких – більш енергоємне та витратне заняття. Крім того, не забуваймо, що не тільки в Криму регулярно вибивається ППО.

Тобто повністю боєздатних у Росії станом на сьогодні вже менше 40 полків С-300 і С-400. Частина з них має терміново компенсувати втрати у зоні бойових дій в Україні, тим самим скоротивши в деяких регіонах та областях боєздатні полки.

Зауважу, що якщо розглядати повний захист території Росії комплексами великого радіуса дії, то потреба полягає в 1 266 полках. Тим часом їх лише 44, тобто з деяких пір боєздатних – близько 40.

То до чого це я веду?

Висновки

Російські офіційні особи люблять кидатися погрозами на адресу країн Заходу, згадуючи у своїх гнівних промовах ядерну зброю. Але при цьому вони не здатні захистити об'єкт, який відповідає за їхню ядерну безпеку, від удару найпростішого дрона-камікадзе.

Росіяни заявляють, що більшість країн Європи – в зоні дії їхніх крилатих і балістичних ракет, але при цьому західні ЗРК Patriot і SAMP/T довели, що легко збивають всю номенклатуру російських ракет, тоді як очевидно, що С-300 і С-400 не збивають ATACMS.

Війна в Україні залишила територію Росії без відносно ефективного прикриття засобами малого та середнього радіуса дії, а зараз взагалі позбавляє компоненту великого радіуса дії "очей". Російська протиповітряна оборона сліпне з кожним днем дедалі більше і масштабніше.

Звичайно, дивлячись на системне знищення російської ППО в Криму, можна сказати, що це підготовка для більш ефективного застосування не балістичного, а крилатого дозвукового ракетного озброєння, але не тільки. Це, крім усього іншого, і створення умов, щоби будь-яка російська ядерна загроза була нівельована в зародку.

– Ми запустимо по вас ядерну ракету!

– Ок, ми її зіб'ємо і запустимо у відповідь. Впевнені, що зможете її збити?

На будь-яку кричущу за своєю нетактовністю і дурістю загрозу росіян Захід може не менш зухвало відповідати, адже Росія і справді в питаннях протиповітряної оборони вразлива як ніколи раніше. Але це лише початок і в найближчому майбутньому адепти ядерної риторики та шантажу змушені будуть прикусити язики. Бо буде вже просто не комільфо.