'Вступила до ЗСУ': повінь в Орську зупинила роботу ще одного НПЗ на росії (відео)

Оренбурзький НПЗ, один із провідних заводів росії, призупинив роботу через аномальну повінь. Це зроблено для уникнення екологічних ризиків та дотримання техніки безпеки.

Ситуація в Оренбурзі критична. Рівень води в річці Урал за добу виріс на 28 сантиметрів, за прогнозами, він буде й далі зростати. За словами мера міста Сергія Салміна, близько 1,3 тис. будинків підтоплено, понад 4 тис. жителів евакуйовано, пишуть російські ЗМІ.

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Наразі МНС та добровольці проводять евакуацію людей. Вже підтоплено понад 6,3 тис. будинків в Оренбурзькій області, з них близько 4,5 тисячі – в Орську.

Причина паводка – аномально тепла зима та рясні весняні опади. Рівень води в річках Урал та Сакмара значно вище норми.

"Орскнафтооргсинтез" - найбільший актив "ФортеІнвесту", річна потужність заводу складає 6 млн тонн нафтопродуктів.

Відомо, що 5 квітня в Орську прорвало введену в дію 2010 року захисну насипну дамбу. З 4 квітня в Оренбурзькій області діє режим НС регіонального рівня через погіршення ситуації через повінь.

у середу, 3 квітня, на енергопідстанції в підмосковному Подольську стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа. Унаслідок інциденту Подольськ залишився без електрики.

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