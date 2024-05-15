Війна РФ проти України може спричинити черговий конфлікт між Китаєм та США

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до української столиці з неоголошеним візитом - першим після того, як конгрес в США ухвалив рішення про виділення нової допомоги Україні.

Блінкен цим візитом насамперед збирається продемонструвати підтримку України з боку Сполучених Штатів, однак тепер не тільки декларативно, а й конкретною фінансовою підтримкою, що необхідна Україні у її протистоянні з Російською Федерацією, і, звичайно, підтримку українським Збройним Силам, які потребують нової зброї для того, щоб зупинити наступальні дії російських агресорів на українській землі. Державний секретар Сполучених Штатів виступатиме із промовою, в якій буде підкреслювати важливість такої підтримки, а також звертатиметься до українців зі словами, які будуть пов'язані з перспективою подальших взаємин між США та Україною, та запевненнями, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб витримати російську навалу.

Тим більше важливо, що президент Російської Федерації Володимир Путін демонструє своє бажання продовжувати війну на виснаження проти сусідньої держави, а останні кадрові рішення в уряді Російської Федерації демонструють, що російський президент стурбований посиленням міністерства оборони Росії як головного відомства, яке має забезпечити йому більш ефективні дії проти України та й усього цивілізованого світу.

Зараз у західних країнах більше усвідомлюють ту глобальну небезпеку, яка пов'язана з протистоянням з Росією, і що війна - це тільки перший етап глобальної кризи з непередбачуваними наслідками для усього цивілізованого світу.

Також державний секретар буде обговорювати зі своїми українськими співрозмовниками, насамперед із президентом України Володимиром Зеленським, ситуацію, пов'язану із підготовкою до Саміту миру під швейцарським Люцерном.

Як відомо, Україна сподівалася, що учасники цього саміту обговорять так звану Формулу миру, яку репрезентує український президент і яка має на увазі насамперед підтримку принципів справедливого завершення російсько-української війни. Саміт, хоча і не наближає нас до реального закінчення війни, мав стати серйозною дипломатичною перемогою України, та й не тільки України, бо на ньому очікується присутність президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який також підкреслить готовність допомагати Україні у її баченні завершення війни з Росією, відновлення територіальної цілісності й міжнародного права.

Однак останніми днями стало очевидно, що Росія за допомогою своїх союзників переходить у справжній дипломатичний наступ, який може реально вплинути на позицію тих країн Глобального Півдня, які все ж таки будуть готові надіслати своїх представників на Саміт миру.

На практиці це означатиме, що під час зустрічі під Люцерном, її учасники будуть обговорювати різні варіанти того, як може закінчитися російсько-українська війна. План, оприлюднений міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки, і який очевидно вже 16-17 травня будуть обговорювати під час своєї зустрічі у Пекіні президент РФ Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін, є планом заморозки конфлікту, що створює для Російської Федерації комфортні умови загарбання України у недалекому майбутньому, і те, що з таким планом виступає саме голова КНР, який, фактично, підтвердив свою прихильність саме такому розвитку подій під час власного європейського турне, створює серйозні дипломатичні проблеми як для України, так і для Сполучених Штатів. І щоб обговорити, як Вашингтону і Києву виходити з цієї дипломатичної пастки, яку готують для цивілізованого світу Москва і Пекін, Ентоні Блінкен також потребує серйозних розмов з українським керівництвом.

Окрім того, серйозною загрозою є подальша допомога Китаю Росії. Американські дипломати вже відкрито говорять, що за останні місяці Китай визначився з необхідністю активно підтримати Росію в її намаганні перемогти Україну в багаторічній війні на виснаження, яку запланував у своєму політичному календарі як головну мету Володимир Путін.

Ми можемо говорити про серйозну допомогу китайських компаній військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Сполучені Штати намагаються вплинути на Китай, щоб завадити цій допомозі й таким чином, у зв'язку із війною Росії проти України, ми знаходимося на порозі нової великої конфронтації між Вашингтоном і Пекіном, адже очевидно, що керівництво Китайської Народної Республіки збирається ігнорувати ці американські попередження і робити все можливе, щоб допомогти своїм російським друзям і стратегічним партнерам.

У Китаї та й в інших авторитарних державах це розглядають як важливу перемогу диктатур у їхній боротьбі з демократіями та через це загострюється ситуація у світі, і тому так загострюється і буде загострюватися ситуація на російсько-українському фронті найближчими роками російсько-української війни.

Для того, щоб обговорити всі ці виклики і їхнє подальше збільшення, для того, щоб зрозуміти, як у такій ситуації діяти Сполученим Штатам і Україні, Блінкен і прибув до української столиці.

Звичайно ж, на цю подорож також впливає передвиборча ситуація у Сполучених Штатах. Можливо, це перший такий виборчий цикл, на який реальний вплив зараз має не тільки внутрішня політика, а й зовнішньополітичний контекст: насамперед не війна в Україні, а криза на Близькому Сході, яка серйозна погіршує позицію президента Байдена серед його власного електорату.

Таким чином, американській адміністрації треба з одного боку продовжувати підтримувати Україну і протистояти російській агресії, а з іншого продовжувати підтримувати Ізраїль, однак так, щоб контролювати гуманітарну ситуацію в секторі Гази, певна територія якого продовжує контролюватися терористичною організацією ХАМАС, і також намагатися діяти так, щоб не завадити президенту у його передвиборчій боротьбі.

Ось всі ці складні задачі і є частиною тих завдань, які ставить перед собою державний секретар під час сьогоднішнього перебування в українській столиці та розмов з представниками керівництва України.