Війна мит може викликати революцію у Китаї

"Рейтер" повідомив 14 квітня, що чиновників у Китаї перевели в режим "воєнного стану" через мита США, заморозили їм відпустки та зобов'язали тримати телефони цілодобово включеними. Відтворення старих відеозаписів з Мао Цзедуном, який вимовляє: "Ми ніколи не здамося", додає колориту, але є підозра, що уряд Сі Цзіньпіна більше готується до революції, ніж до війни.

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Компартия логично видит угрозу в самой себе и столь же логично принимает меры предосторожности против самой себя. Не исключено, что в перспективе дело может дойти до повтора историй с "бандой четырёх" и другими фракциями, которые будут по традиции названы "антипартийными группировками". Но антикоммунистическая революция тоже вполне вероятна.

Дональд Трамп приглашал к себе на инаугурацию Си Цзиньпина, чем демонстрировал верх любезности и отличие от Джо Байдена, пригласившего на инаугурацию тайваньцев. Но это не помешало Трампу случайно или преднамеренно дать 2 апреля сильный толчок для революции в Китае.

Допустим, Трамп и в мыслях не имел ничего такого. Просто хотел немного подравнять торговый баланс и незаметно выкупить у КНР часть госдолга США. Но Си Цзиньпин сам подтолкнул ситуацию, когда вместо переговоров начал войну пошлин и поиски союзников. Реальных союзников не нашёл и остался в гордом одиночестве, так как Трамп против РФ, КНДР и Ирана пошлины не ввёл. Москва с конца марта после второго раунда переговоров в Саудовской Аравии вообще демонстрирует готовность всё продать США и восстановить с ними почти угасшую торговлю.

Если КПК продолжит курс на полное прекращение торговли с США, а именно к этому и ведёт война пошлин, то это может закончиться внутрипартийным переворотом или более широкой демократической революцией с похоронами коммунистической религии в Китае. Возможен и распад Китая как единой империи, что неоднократно случалось в его истории.

Поэтому фракция Си Цзиньпина и ввела оперативно негласное "военное положение" – официальных объявлений о нём нет. Нечто типа скрытной внутрипартийной мобилизации с элементами учебной тревоги.

Эта тревожность в ЦК КПК имеет две основные причины – высокую ориентацию на экспорт экономики и структуру власти и собственности в КНР.

В относительных цифрах доля экспорта в ВВП Китая вроде не велика – около 18-20% за прошлые пять лет по оценкам Всемирного банка. В 2005 г. она была 36%. Для сравнения доля экспорта в ВВП Германии стабильно выше 40%, у Норвегии в 2023 г. этот показатель достиг 47% за счёт роста экспорта газа. У Великобритании, Италии и Франции он выше 30%. У РФ между 2022 и 2023 г. был около 23%, но такую оценку вряд ли можно считать вполне достоверной из-за санкций, теневой торговли и сомнительности всей российской статистики.

Но в абсолютных цифрах и масштабах Китая скромная доля экспорта в его ВВП имеет другое измерение. Только экспорт в США в 2023 и 2024 г. был около 500 млрд. долларов и это около четверти всего экспорта из Китая. США экспортировали в КНР товаров лишь на скромные 150 млрд., но это без учёта выручки от продаж технологий и других операций.

Торговая изоляция КНР от США создаст тромб из товаров в южных и восточных приморских провинциях, а они весьма условный Китай. Бенефициары или собственники этих предприятий – высокие региональные партийные функционеры и у них помимо денег есть готовые организационные структуры. Ещё есть кризис доктрины марксизма, который КПК признала при Дэн Сяопине, и тот факт, что гражданская война между коммунистами и гоминдановцами была де-факто войной Севера и Юга, а их поддерживали СССР и США. Фракция Мао устраивала "чистки" южным коммунистам не меньше, чем фракция Сталина троцкистам. К тому же на юге Троцкий был популярен, а основатель Компартии Вьетнама Хо Ши Мин вообще начинал как троцкист.

Если фракция Си Цзиньпина продолжит курс на войну пошлин, то южане логично будут ставить на своих товарах "Сделано на Тайване" или где-то ещё вместо "Сделано в Китае". Правительство в Пекине должно будет закрывать на это глаза, чтобы избежать проблем в финансах и экономике, но тема двух Китаев станет в какой-то момент очень актуальной. Поэтому захватывать Тайвань никто в ближайшее время не будет, что бы об этом ни мечтали в Москве.

Вероятно, что и Трамп по тем же причинам будет закрывать на это глаза, но поднимать пошлины до 500% и градус риторики. Торговля между КНР и США не прервётся, а уйдёт на какое-то время в "серую" зону для удобства обоих правительств. Разумеется, если в июне Трамп не встретится с Си Цзиньпином, чтобы договориться не только о пошлинах, но и о том, что делать с РФ.

Это наиболее вероятный сценарий, поскольку Си Цзиньпин вряд ли решится долго испытывать на прочность партийно-бюрократическую систему КНР. Не исключено, что после нынешнего "военного положения" он даже начнёт и какие-то реформы.

Что касается РФ, то "путин" без Китая, и "путин" с иллюзиями о Китае, – это два очень разных "путина". Особенно в ситуации затяжной колониальной войны, когда "марионетки США" в Европе, включая Украину, "совсем распоясались" и позволяют себе немыслимое.