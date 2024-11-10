Ілон Маск присутній на першому дзвінку після виборів між Зеленським і Трампом.

Також Ілон Маск робить ретвіт іншого олігарха, що каже, що всі, хто каже про підтримку України є підбурювачами війни, оплаченими вкраденими американськими грошима, що йшли на допомогу Україні.

Війна йде бо на ній заробляють. Бізнес на крові…

Отакий от мир через силу. Де там наш друг Майк Помпео, що писав цілий "план Трампа" про те, як Дональд прийде порядок наведе? А пан Дональд зробив цілу заяву, що Помпео і Ніккі Хейлі (теж хороша жінка) не ввійдуть до нього в адміністрацію. А як чудово працювала човникова дипломатія Майка Помпео, що так вміло продавав свою близкість до Трампа. Конференціі, наглядові ради. От вміє людина продавати. Не дати не взяти.

Але на фото з родиною Трампа після виборів Ілон Маск. І на дзвінку Ілон Маск. А Майк Помпео за бортом.

Цікаво, звісно, кого ж це мав на увазі Маск, коли говорив про підбурювачів війни, що отримують гроші з України.

Війна йде бо на ній заробляють. Знайомий почерк російської пропаганди. Повертає нас у 2018 рік, вибори в Україні. Влада заробляє на війні…втома від війни у тих, хто не відчуває війну…

Це було вже.

Володимир Зеленський скоро зустрінеться із самим собою, зразка 2019 року. Унікальна подія.

Знаєте, в інтернеті є багато щемливих листів самому собі молодому. На мільйон лайків і повних банальних порад. От Володимир Зеленський буде мати змогу у реальності зустрітись із самим собою молодим. Цікава буде зустріч….

Зеленського змінила реальність. Коли він зустрівся з реальною війною, а не з російською пропагандою про війну. І тоді президент України перейшов до "армія мова віра" замість жартів на тему "літаки летять будемо всіх бомбіть". Зеленських відчув загрозу і змінив своє ставлення. А ще у Зеленського було українське громадянське суспільство, що ніколи б не погодилась із тезою "зустрітись посередині" і не прийняло б жодні підкилимні домовленості, що забирали суверенітет України.

Чи відчують таку загрозу Ілон і Трамп? Чи буде хоч якись опір всередині республіканської партіі, чи всіх там так само зїдять на сніданок, як Помпео? Чи оновиться команда Трампа кілька разів за його термін, як це було минулого разу?

Як не парадоксально, тут все залежить не від України і не від республіканської партії, а від Путіна. Чи вирішить він, що вже виграв і продовжить тиснути? Чи буде він відчувати "головокружение от успеха"? Чи перетисне він занадто?

Чорт його зна.

Поки перемогою Трампа в України надихнулась усяка російська агентура, на зразок Шевченко. Вирішивши, що на цьому тлі час святкувати і примушувати Україну до капітуляції. Але це ті люди, які нічого не знають. Просто відчувають, що прийшов їх час. Надихаючись російською пропагандою, що лунає тепер від американських лідерів. Вони куражаться. Вони святкують.

Що не дає відчувати оптимізм. Але не вбиває надію остаточно.