Зрозуміло, що я відстежую ситуацію у росії. Там владна система просто здуріла, взяти хоча б смертельну боротьбу за народжуваність, коли жінок на законодавчо-адміністративному рівні перетворюють на ходячі інкубатори. При цьому намагаються директивно регулювати навіть інтимно-біологічні моменти з гормональним станом жінки включно.

І донедавна це був для мене неперевершений бюрократичний ідіотизм. Але українські ідіоти при владі не хочуть пасти задніх. І Радою був прийнятий закон про покарання за дрова без документів (президентом поки не підписаний).

В нас — жорстока війна. В нас проблеми з енергетикою, які можуть посилитися. В цих умовах замість того, щоб створити людям максимум можливостей для виживання, їх планують карати "за шкоду, нанесену лісовим посадженням".

У дворі дрова і це вже склад злочину У дворі дрова і це вже склад злочину

Зверніть увагу, карати — і штрафами, і навіть ув’язненням — збираються не білявладний бізнес, який продовжує контрабандою вивозити ліс за кордон, а простих сільчан, у яких дільничі знайдуть дрова, а документів на придбання дров не буде. І нікого не буде цікавити, що дрова залишилися ще з минулого року, коли ні про які документи ніхто не згадував. І така ситуація буде майже в усіх господарствах по країні.

Переконаний, що по цинізму, дурості і шкідливості наші новації про "незадокументовані дрова" переважають намагання влади недоімперії збільшити поголів’я гарматного м’яса на перспективу. Бо там проглядається хоч збочений, але державний сенс — завоювати всю Європу, а в нас — чисто намагання зібрати чергову корупційну данину з населення. Бо зверху буде спущено план по штрафах, і люди змушені будуть відкупатися.

Тут є ще один момент. Воїни ЗСУ на фронті теж рубають ліс — для захисних споруд, і на дрова теж. І в них нема на це дозвільних документів. Та що там, бува, що навіть термітом той ліс випалюють разом з окупантами. Без дозволу від депутатів і чиновників.

Цікаво, якщо той дурнуватий закон буде підписано президентом, чи приїдуть на нуль перевіряючи, щоб накласти на бійців штрафи? Може, вони разом з мовними інспекторами приїдуть?

P.S. Як два народи можуть бути настільні різними, а їхня влада у своїх тупих антінародних проявах настільки тотожними?