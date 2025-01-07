Смачніше за яєчню: швидкий і корисний сніданок з яєць

РЕЦЕПТ ШАКШУКИ

А цю страву можна готувати і на сніданок, і на обід і на вечерю! Все легко, просто та неймовірно смачно

Вам знадобиться:

3 яйця

олія

1 невелика цибулина

2 зубчики часнику

1 болгарський перець

3 невеликі помідори

сіль

петрушка чи кінза.

Обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю і часник, додайте дрібно нарізаний перець і продовжуйте смажити овочі ще кілька хвилин.

Бланшуйте помідори. Залийте їх окропом на 20-30 секунд, злийте воду, залийте їх холодною водою. Зніміть шкірку з помідорів, прибиріть насіння, дрібно наріжте.

Додайде підготовлені помідори до овочів. Протушкуйте 2-3 хвилини.

Зробіть невеликі виїмки та викладіть в них яйця, посоліть. Продовжуйте смажити шакшуку ще 4-5 хвилин.

*Білки мають стати щільними, а жовтки залишитися рідкими.

Присипте готову страву зеленню: петрушкою чи кінзою

Подавайте шакшуку із підсушеним хлібом.