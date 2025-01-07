Смачніше за яєчню: швидкий і корисний сніданок з яєць
РЕЦЕПТ ШАКШУКИ
А цю страву можна готувати і на сніданок, і на обід і на вечерю! Все легко, просто та неймовірно смачно
Вам знадобиться:
- 3 яйця
- олія
- 1 невелика цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 болгарський перець
- 3 невеликі помідори
- сіль
- петрушка чи кінза.
Обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю і часник, додайте дрібно нарізаний перець і продовжуйте смажити овочі ще кілька хвилин.
Бланшуйте помідори. Залийте їх окропом на 20-30 секунд, злийте воду, залийте їх холодною водою. Зніміть шкірку з помідорів, прибиріть насіння, дрібно наріжте.
Додайде підготовлені помідори до овочів. Протушкуйте 2-3 хвилини.
Зробіть невеликі виїмки та викладіть в них яйця, посоліть. Продовжуйте смажити шакшуку ще 4-5 хвилин.
*Білки мають стати щільними, а жовтки залишитися рідкими.
Присипте готову страву зеленню: петрушкою чи кінзою
Подавайте шакшуку із підсушеним хлібом.